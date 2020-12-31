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Взглянуть на мир чужими глазами: моддер показал несколько сцен из God of War (2018) с видом от первого лица

Мододел Speclizer в новом ролике у себя на YouTube-канале продемонстрировал, как некоторые сцены из God of War (2018) выглядели бы от первого лица. В тексте и видео ниже присутствуют сюжетные спойлеры.

Напомним, одной из отличительных особенностей God of War считается её режиссура: вся игра снята будто цельным дублем, из-за чего создаётся ощущение, что сцены перетекают одна в другую.

Speclizer же решил представить, каково смотреть на мир God of War чужими глазами: на протяжении восьмиминутного ролика зрителям доведётся побывать в образе как Кратоса и его сына Атрея, так и других действующих лиц.

Для демонстрации Speclizer выбрал сцены, в которых персонаж-оператор не двигается: вероятно, моддер просто закрепил камеру на уровне глаз героев и уже вручную её поворачивал.

Примечательно, что это уже не первый эксперимент Speclizer с камерой в God of War. В ноябре энтузиаст раскрыл секреты одной из последних сцен игры (по ссылке тоже будут серьёзные спойлеры). 

Ещё раньше, в начале марта, блогер и моддер Лэнс Макдоналд (Lance McDonald) с помощью свободной камеры выяснил, что скрывает эпизод сражения Кратоса с загадочным Чужаком.

God of War вышла в апреле 2018 года эксклюзивно на PS4. В 2021-м ожидается релиз пока что безымянного сиквела. Игра заявлена только для PS5, но может заглянуть и на консоль уже прошедшего поколения.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: god of war, santa monica studio, sony interactive entertainment
god of war, santa monica studio, sony interactive entertainment
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