Приложение MIUI Gallery подтвердило некоторые характеристики Xiaomi Mi 11 Pro

Ещё в конце ноября в коде MIUI 12 были обнаружены доказательства того, что Xiaomi работает над смартфонами с дисплеем с разрешением QHD+. Несколько дней назад компания представила Mi 11 с такой панелью. К сожалению, более продвинутый Mi 11 Pro не был представлен, однако анализ приложения MIUI Gallery в очередной раз подтвердил его близящийся запуск.

В начале этого года Xiaomi представила смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro на одном мероприятии. Не ясно, какими причинами это обусловлено, но авторитетный техноблог Digital Chat Station сообщал, что Mi 11 Pro будет представлен почти через два месяца после базовой модели. Информация о грядущем устройстве была обнаружена в коде приложения MIUI Gallery. Согласно полученным данным, Mi 11 Pro всё же получит загнутый с четырёх сторон дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, устройство сможет похвастаться возможностью преобразования SDR-контента в HDR, интеллектуальным масштабированием и функцией оценки и компенсации движения, чего лишён базовый Mi 11.

Это все подробности о Mi 11 Pro, раскрытые приложением MIUI Gallery, однако помимо этого предполагается, что устройство получит более продвинутую камеру по сравнению с базовой версией Mi 11, а также более быструю зарядку и, вероятно, дисплей большей диагонали. Что касается аппаратной платформы, Mi 11 Pro будет основан на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 888, как и базовый Mi 11.