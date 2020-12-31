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Xiaomi готовит Redmi K11 — один из самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 888

Xiaomi Mi 11 стал первым смартфоном на рынке, основанным на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Остальные производители представят подобные устройства только в следующем году. Сегодня появилась информация, что Redmi, суббренд Xiaomi, представит один из самых доступных телефонов на базе Snapdragon 888.

gizmochina.com

gizmochina.com

Раньше в Сети ходили слухи о том, что Redmi выпустит как минимум один смартфон с новым флагманским процессором Qualcomm. Сегодня авторитетный китайский техноблог Digital Chat Station сообщил, что компания активно работает над таким устройством. Готовящийся смартфон имеет кодовое имя Haydn и, вероятно, выйдет на рынок под названием Redmi K11. Устройство может стать одним из самых дешёвых телефонов на базе Snapdragon 888.

gizmochina.com

gizmochina.com

К сожалению, это всё, что известно об устройстве в данный момент. Стоит отметить, что в Сети также ходят слухи о подготовке Redmi K40. Ожидается, что этот смартфон будет представлен в ближайшее время. Вполне вероятно, что обе новинки компания представит в ходе одного мероприятия.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, слухи, утечка, qualcomm, snapdragon
смартфон, слухи, утечка, qualcomm, snapdragon
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