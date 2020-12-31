Илон Маск обещает ловить ракетные ускорители Super Heavy в воздухе «под ручки»

В новом году компания SpaceX начнёт испытания ускорителя Super Heavy для космического корабля Starship. Ускоритель станет первой ступенью для Starship и в перспективе обещает открыть дорогу к колонизации Марса человеком. Чтобы сказка стала былью, ускоритель планируется использовать повторно множество раз, но для этого он должен без разрушения возвращаться на землю, как и ускоритель его младшего брата Falcon 9.

В твиттере Маск пояснил, каким образом предполагается мягко приземлять Super Heavy. Для этого планируется использовать захват на пусковой башне. Сам ускоритель будет лишён опор, которые есть у первой возвращаемой ступени Falcon 9. Подхват башней, таким образом, облегчит первую ступень, что станет дополнительным бонусом, а также позволит начать снаряжать Super Heavy для следующего полёта практически сразу после приземления, ведь она уже будет находиться на стартовом столе.

We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020

В удобном и надёжном захвате Super Heavy свою роль сыграют решётчатые рули в верхней части ускорителя. Они не только помогут управлять направлением к точке приземления, но также станут точками опоры для приспособления захвата на пусковой башне. Ускоритель будет подхвачен в воздухе будто бы «под ручки», распределив свой немалый вес на несколько мест соприкосновения с захватом.