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Emtek посвятила новой Call of Duty специальные версии видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070

Южнокорейская Emtek недавно представила свой нестандартный вариант видеокарты HV Black Monster. Теперь компания предлагает модифицированную версию этой графической карты в стиле стимпанк с некоторыми особенностями по мотивам Call of Duty.

GeForce RTX 3080 имеет тактовую частоту в режиме Boost 1860 МГц, которая идентична оригинальной карте Black Monster. Он поставляется с тремя 8-контактными разъёмами внешнего питания и имеет TGP по умолчанию 370 Вт — это один из самых высоких показателей среди всех потребительских RTX 3080 (по умолчанию 320 Вт).

Версия GeForce RTX 3080 Black Monster COD Edition отличается другой упаковкой, а также новым кожухом со светодиодной подсветкой и задней панелью в стиле известного шутера. Видеокарта основана на графическом чипе NVIDIA GA102 с 8704 ядрами CUDA и оснащена 10 Гбайт памяти GDDR6X.

В свою очередь модель GeForce RTX 3070 имеет тактовую частоту в режиме Boost 1815 МГц, TGP 270 Вт и два 8-контактных разъёма внешнего питания. Карта будет немаленькой — размером 30,4 х 13,6 см — займёт три слота на материнской плате, однако дизайн её печатной платы относительно невелик. Разъёмы питания расположены прямо по центру, что несколько усложняет прокладку кабелей внутри корпуса. Вот как отличаются платы обоих ускорителей друг от друга:

 

Заметим, что NVIDIA сейчас предлагает Call of Duty: Black Ops Cold War бесплатно в комплекте с некоторыми видеокартами серии GeForce RTX 30. Эта акция недавно была продлена до 11 января, когда NVIDIA должна сделать новый анонс, связанный с GeForce. На данный момент неясно, планирует ли NVIDIA выпустить ещё один игровой комплект.

К сожалению, карты Emtek продаются только в Южной Корее, а это означает, что эти ускорители не будут доступны в остальном мире. Поскольку игра уже входит в комплект NVIDIA (по крайней мере, ещё на 11 дней), производитель решил добавить в поставку большой тематический коврик для мыши.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx, ampere, emtec, call of duty, call of duty: black ops cold war
geforce rtx, ampere, emtec, call of duty, call of duty: black ops cold war
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