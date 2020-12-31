3DNewsНовости SoftwareНовости сетиТорговое соглашение с Евросоюзом вызвало...
Новости Software

Торговое соглашение с Евросоюзом вызвало рост курса акций китайских компаний

Пока Великобритания оформляла свои отношения с Евросоюзом в новом статусе, в тени осталось ещё одно важное для региона событие в сфере внешней торговли. После семи лет подготовки было подписано расширенное инвестиционное соглашение между КНР и Евросоюзом, которое открывает перед китайскими компаниями новые перспективы на рынке Европы.

Источник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

Как отмечает ресурс The Motley Fool, новое соглашение не только увеличит товарооборот между странами Европы и Китаем, но и упростит трансграничные инвестиции, открывая новые возможности для стимулирования экономики обоих регионов. По прогнозам экспертов, опрошенных CNN, новые правила международной торговли прежде всего пойдут на пользу сфере финансовых услуг Китая, сегменту электромобилей и здравоохранению.

На этом фоне акции работающей в сфере финансовых услуг китайской компании Quidan выросли в цене сразу на 14 %, а акции поискового интернет-гиганта поднялись в цене на 12,5 %. Принято считать, что Baidu за счёт сотрудничества со многими производителями электромобилей и машин с автоматической системой управления станет одним из главных выгодоприобретателей на европейском автомобильном рынке. Недавние слухи даже приписывали компании намерения заняться выпуском электромобилей в сотрудничестве с профильными китайскими производителями. Акции провайдера развлекательных услуг Bilibili тоже выросли на 13,8 %.

Следует учитывать, что новое соглашение между КНР и Евросоюзом на реальное положение дел на рынке окажет влияние не ранее 2022 года, когда окончательно вступит в силу. По словам Financial Times, прогресс в переговорах между Евросоюзом и Китаем доказывает, что данная страна обрела непреодолимую силу в мировой экономике, а потому соответствующие шаги европейских партнёров окажут положительное влияние на динамику курса акций многих китайских компаний.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайский поисковый гигант Baidu планирует заняться выпуском электромобилей
Китайский облачный рынок стремительно растёт: $5 млрд в III квартале
Baidu запустила в Пекине сервис роботакси Apollo Go. Но пока что с водителем в салоне
Стоимость Bitcoin за день поднялась более чем на 10 % — трейдеры понесли убытки на $500 млн
Apple, Google, Microsoft и Mozilla заблокировали в браузерах сертификат от правительства Казахстана
Акции CD Projekt обрушились почти на 18 % после отзыва Cyberpunk 2077 из PS Store
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: baidu, китай, евросоюз, европа, соглашение
baidu, китай, евросоюз, европа, соглашение
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 177
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 96
Caviar создала самую дорогую PlayStation 5 в мире: 20 кг чистого золота и контроллер с кожей крокодила 93
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 86

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
31 декабря Adobe прекращает поддержку Flash Player
В России разработают сверхтяжёлую ракету, которая сможет доставить 27 тонн груза на орбиту Луны
Илон Маск обещает ловить ракетные ускорители Super Heavy в воздухе «под ручки»
Xiaomi готовит Redmi K11 — один из самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 888
Новогодний подарок от создателей S.T.A.L.K.E.R. 2: первый геймплейный тизер на движке
Edge: разработчики Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились со сроками выхода игры 2 ч.
Google закроет сервис Cloud Print 1 января 2021 года 2 ч.
Расширение Elite Dangerous: Odyssey выйдет  21 апреля 4 ч.
Apple удалила из китайского App Store 39 тыс. игр и 7 тыс. приложений, не получивших правительственную лицензию 5 ч.
«Только PC и Xbox Series X/S»: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 ответил на вопрос о возможности выхода на PS5 5 ч.
Китайские власти хотят ударить цифровым юанем по растущему влиянию Ant Group 5 ч.
Торговое соглашение с Евросоюзом вызвало рост курса акций китайских компаний 6 ч.
Sony начала возвращать деньги недавним покупателям PS5-версии Maneater 6 ч.
Взглянуть на мир чужими глазами: моддер показал несколько сцен из God of War (2018) с видом от первого лица 8 ч.
Глава маркетинга From Software намекнул, что 2021 год не останется без новостей об Elden Ring 10 ч.
Ноутбук ASUS G15 ROG Zephyrus на базе Ryzen 7 5800HS и GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт GDDR6 отметился в китайском Amazon 2 ч.
Oppo представила Reno5 без 5G: большой AMOLED-экран, Snapdragon 720G, 64-Мп квадрокамера и 44-Мп фронталка 3 ч.
Core i9-11900K оказался на 3 % быстрее Ryzen 9 5950X в одноядерном тесте CPU-Z, но почти вдвое медленнее в многоядерном 3 ч.
Видеокарту Radeon RX 6900 XT разогнали до 3 ГГц, но только после модификации 4 ч.
Полиция Китая изъяла более 2 тысяч повербанков, которые использовались для шпионажа 4 ч.
Xiaomi Mi 10i 5G будет построен на Snapdragon 750G и получит новый 108-Мп сенсор основной камеры 5 ч.
Tesla оказалась в шаге от поставки 500 тыс. электромобилей за год 6 ч.
Lenovo подтвердила существование видеокарт GeForce RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050 6 ч.
Emtek посвятила новой Call of Duty специальные версии видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 6 ч.
Биткоин подорожал до $29 000 и не собирается останавливаться 7 ч.