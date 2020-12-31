Торговое соглашение с Евросоюзом вызвало рост курса акций китайских компаний

Пока Великобритания оформляла свои отношения с Евросоюзом в новом статусе, в тени осталось ещё одно важное для региона событие в сфере внешней торговли. После семи лет подготовки было подписано расширенное инвестиционное соглашение между КНР и Евросоюзом, которое открывает перед китайскими компаниями новые перспективы на рынке Европы.

Как отмечает ресурс The Motley Fool, новое соглашение не только увеличит товарооборот между странами Европы и Китаем, но и упростит трансграничные инвестиции, открывая новые возможности для стимулирования экономики обоих регионов. По прогнозам экспертов, опрошенных CNN, новые правила международной торговли прежде всего пойдут на пользу сфере финансовых услуг Китая, сегменту электромобилей и здравоохранению.

На этом фоне акции работающей в сфере финансовых услуг китайской компании Quidan выросли в цене сразу на 14 %, а акции поискового интернет-гиганта поднялись в цене на 12,5 %. Принято считать, что Baidu за счёт сотрудничества со многими производителями электромобилей и машин с автоматической системой управления станет одним из главных выгодоприобретателей на европейском автомобильном рынке. Недавние слухи даже приписывали компании намерения заняться выпуском электромобилей в сотрудничестве с профильными китайскими производителями. Акции провайдера развлекательных услуг Bilibili тоже выросли на 13,8 %.

Следует учитывать, что новое соглашение между КНР и Евросоюзом на реальное положение дел на рынке окажет влияние не ранее 2022 года, когда окончательно вступит в силу. По словам Financial Times, прогресс в переговорах между Евросоюзом и Китаем доказывает, что данная страна обрела непреодолимую силу в мировой экономике, а потому соответствующие шаги европейских партнёров окажут положительное влияние на динамику курса акций многих китайских компаний.