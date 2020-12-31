Sony начала возвращать деньги недавним покупателям PS5-версии Maneater

Пользователь форума Reddit под псевдонимом BraeWhyit сообщил, что получил от Sony автоматический возврат средств за недавнюю покупку версии акульего ролевого экшена Maneater для PS5.

Напомним, PS5-издание так называемой ShaRkPG от студии Tripwire Interactive станет одной из трёх бесплатных игр в январской подборке для подписчиков сервиса PlayStation Plus.

BraeWhyit сам является подписчиком PS Plus, так что получил бы доступ к Maneater и без предварительной покупки игры. В связи с этим возврат был совершён в автоматическом порядке (без препираний со службой поддержки).

В комментариях под записью BraeWhyit отметился ещё один счастливчик: BigBacon87 приобрёл Maneater ещё 23 ноября и за прошедшее с тех пор время успел добыть «платину», но всё равно получил возмещение средств.

BraeWhyit также добавил, что, несмотря на возврат, сохранил за собой оригинальную лицензию на Maneater, которая выдавалась с покупкой. Другими словами, с окончанием подписки PS Plus доступ к игре никуда не пропадёт.

К настоящему времени случаи возмещения средств за покупку Maneater зафиксированы только в американском регионе PS Store. Распространяется ли инициатива на другие территории, неизвестно.

Maneater вышла в мае текущего года на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. Версия для консолей прошлого поколения идёт в комплекте с изданием для новых приставок.