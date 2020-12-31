DOOM Eternal возглавила рейтинг ПК-игр 2020 года с лучшей оптимизацией, а худшей признали ремейк XIII

Журналисты портала DSOGaming по уже сложившейся традиции решили вспомнить вышедшие в уходящем году игры, которые отметились в том числе лучшей и худшей оптимизацией на ПК.

Оптимизированным проектом в DSOGaming считают тот, что хорошо выглядит и плавно работает на различных конфигурациях, а также не страдает от проблем со стабильностью, выводом кадров и удобен в управлении мышью.

Звание лучше всего оптимизированной игры 2020 года по версии DSOGaming досталось DOOM Eternal: «Это титанический ПК-релиз, так что снимаем шляпу перед id Software за столь отполированный продукт».

Худшей же в плане оптимизации журналисты признали обновлённую версию культового шутера XIII. Даже после нескольких патчей игра всё равно страдает от бесчисленного множества проблем.

«В своём нынешнем состоянии XIII Remake всё ещё содержит КУЧУ багов, не оправдывает требования к видеокарте, а иногда выглядит даже хуже оригинальной игры», — не пощадили творение PlayMagic в DSOGaming.

Рейтинг ПК-игр 2020 года с лучшей и худшей оптимизацией по версии DSOGaming выглядит следующим образом:

Лучшие из лучших

Худшие из худших

Напомним, в 2019 году игрой с лучшей оптимизацией на ПК журналисты DSOGaming признали ремейк Resident Evil 2. Обновлённая версия третьей части поддержать порыв предшественницы не смогла.