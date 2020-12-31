Xiaomi Mi 10i 5G будет построен на Snapdragon 750G и получит новый 108-Мп сенсор основной камеры

Исполнительный директор индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) поделился информацией о грядущем смартфоне Xiaomi Mi 10i 5G. Новинка должна стать дополнением серии Mi 10, в которую помимо оригинальной модели входят версии Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite.

Как выяснились, устройство разработано специально под индийский рынок и получило новейший 108-мегапиксельный сенсор основной квадрокамеры, о чём сообщает небольшой опубликованный тизер. Последний также подтверждает ранние утечки о том, что смартфон будет представлен 5 января.

#ThePerfect10 with the perfect 1⃣0⃣8⃣MP details.



Mi fans, can you guess what's coming?



Unveiling on 05.01.21.

Stay Tuned. Spread The Word. pic.twitter.com/8ZGfkuosKd — Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 29, 2020

Компания Xiaomi первой на рынке стала использовать 108-мегапиксельный сенсор камеры на основе матрицы ISOCELL HMX. Однако по словам Кумар Джейна, в Xiaomi Mi 10i 5G используется новый оптический датчик. По мнению ресурса GSMArena, речь может идти о сенсоре HM2, представленном южнокорейской компанией Samsung в сентябре этого года.

В опубликованных рекламных материалах о новинке также сообщается, что Xiaomi Mi 10i 5G получит относительно свежий чипсет Snapdragon 750G, также представленный в сентябре и впервые использовавшийся в модели Xiaomi Mi 10i Lite. Предполагается, что в основе Xiaomi Mi 10i 5G используется не модель Mi 10i Lite, а Redmi Note 9 Pro 5G. Это значит, что новинка получит 6,67-дюймовый IPS-дисплей формата Full HD+ (2400 × 1080 точек) с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR10, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 4820 мА·ч с 33-ваттной быстрой подзарядкой.

Устройство уже значится в индийском Amazon, однако появление новинки также ожидается в официальном онлайн-магазине Mi.com.