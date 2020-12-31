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«Только PC и Xbox Series X/S»: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 ответил на вопрос о возможности выхода на PS5

Сегодня из личного твиттера PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова стало известно, что  S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет только на Windows 10, Xbox Series X и Series S. Один из пользователей задал Бочарову вопрос о том, есть ли у студии планы по выпуску игры на PlayStation 5.

Источник изображения: goodfon

Источник изображения: goodfon

Дело в том, что в первом тизере S.T.A.L.K.E.R. 2 было упомянуто, что игра будет временным эксклюзивом платформ Microsoft, после чего должна выйти на системе от Sony. 

Также недавно Захар Бочаров рассказал о том, что игра не выйдет на консолях прошлого поколения (семейства PS4 и Xbox One). По его словам, приставки просто технически не смогут обеспечить комфортный игровой процесс.

«Так получилось, что старый "Сталкер 2" отменили, новый просто технически не сможет работать нигде, кроме как на самом актуальном консольном железе. [Старые приставки] Не вывезут ни масштабы, ни картинку», — написал Захар в своём комментарии.

На момент выхода игра будет также доступна по подписке Game Pass для пользователей Xbox. В версии для Series X заявлена поддержка разрешения 4K и технологии трассировки лучей. Также сегодня ночью вышел тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке. Его назвали геймплейным, хотя игровой процесс в нём не показан.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS4 и Xbox One, потому что они «не вывезут ни масштабы, ни картинку» игры
Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Xbox,
Теги: stalker, stalker 2, gsc world publishing[
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