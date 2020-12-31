Полиция Китая изъяла более 2 тысяч повербанков, которые использовались для шпионажа

Журналисты центрального китайского телевидения (телеканал CCTV) рассказали о большой партии изъятых полицией «шпионских» повербанков, которые находились в свободной продаже на территории Китая. Устройства умеют выполнять свою основную функцию — заряжать технику, однако они также могут в любой момент записать разговор и отправить его на удалённый сервер.

Внутри таких повербанков находится модуль GPS и модуль сотовой связи с SIM-картой. Благодаря этому устройства могут использоваться для мониторинга местоположения через специальный софт и передачи данных по сотовой связи. Также на корпусе располагается чувствительный микрофон. В теории на такой повербанк можно позвонить в любой момент и услышать происходящее вокруг него. Устройства имеют функцию автоматического включения записи разговоров при шуме выше 50 дБ — стоит отметить, что это средняя громкость во время разговора между людьми. После записи устройство автоматически отправляет данные злоумышленникам через встроенный модем сотовой связи.

Полиция Китая на данный момент уже провела несколько рейдов, в рамках которых было изъято около 2 тысяч таких портативных зарядных устройств. До сих пор неизвестно, сколько таких «шпионских гаджетов» ещё находится в продаже, так как их невозможно отличить от обычных повербанков. Под видом изделий какой фирмы они продавались, тоже не отмечается.

Также мы во время написания материала решили поискать в интернете подобные устройство и оказалось, что они доступны в свободной продаже. Хотя на территории Российской Федерации запрещено продавать и покупать подобные устройства для негласного получения информации.