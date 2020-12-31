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Полиция Китая изъяла более 2 тысяч повербанков, которые использовались для шпионажа

Журналисты центрального китайского телевидения (телеканал CCTV) рассказали о большой партии изъятых полицией «шпионских» повербанков, которые находились в свободной продаже на территории Китая. Устройства умеют выполнять свою основную функцию — заряжать технику, однако они также могут в любой момент записать разговор и отправить его на удалённый сервер.

Источник изображения: Skylots

Источник изображения: Skylots

Внутри таких повербанков находится модуль GPS и модуль сотовой связи с SIM-картой. Благодаря этому устройства могут использоваться для мониторинга местоположения через специальный софт и передачи данных по сотовой связи. Также на корпусе располагается чувствительный микрофон. В теории на такой повербанк можно позвонить в любой момент и услышать происходящее вокруг него. Устройства имеют функцию автоматического включения записи разговоров при шуме выше 50 дБ — стоит отметить, что это средняя громкость во время разговора между людьми. После записи устройство автоматически отправляет данные злоумышленникам через встроенный модем сотовой связи.

Источник изображения: CCTV

Источник изображения: CCTV

Полиция Китая на данный момент уже провела несколько рейдов, в рамках которых было изъято около 2 тысяч таких портативных зарядных устройств. До сих пор неизвестно, сколько таких «шпионских гаджетов» ещё находится в продаже, так как их невозможно отличить от обычных повербанков. Под видом изделий какой фирмы они продавались, тоже не отмечается.

Также мы во время написания материала решили поискать в интернете подобные устройство и оказалось, что они доступны в свободной продаже. Хотя на территории Российской Федерации запрещено продавать и покупать подобные устройства для негласного получения информации.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, портативные аудио-/видеоплееры, диктофоны, электронные книжки, блоки питания, адаптеры, источники питания, рынок IT, разработка и производство электроники,
Теги: повербанк, шпионаж
повербанк, шпионаж
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