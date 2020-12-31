Видеокарту Radeon RX 6900 XT разогнали до 3 ГГц, но только после модификации

Первые эксперименты по экстремальному разгону Radeon RX 6900 XT показали, что при любом способе охлаждения частоту удаётся поднять только до 2,8 ГГц. Новые рекорды в исполнении греческого оверклокера подарили новую надежду, поскольку частоту графического процессора удалось поднять до 3,0 ГГц, но без аппаратной модификации не обошлось.

Производители видеокарт и разработчики графических процессоров вынуждены балансировать между необходимостью добиться максимальной производительности и сохранением работоспособности на протяжении гарантийного срока видеокарты. В результате рождаются некоторые ограничения в сфере повышения частот, которые очень мешают оверклокерам. В случае с видеокартами Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT энтузиасты почувствовали их на себе в полной мере — разгон графического процессора в большинстве ситуаций ограничивался частотой 2,8 ГГц, даже при использовании жидкого азота.

Греческому энтузиасту с псевдонимом OGS удалось сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, применив для внешнего управления питанием видеокарты специальный модуль EVC2 (на фото выше), разработанный шведским оверклокером с оперативным позывным Elmor. Это нехитрое устройство стоимостью $32 открыло дорогу к повышению частот видеокарты Radeon RX 6900 XT до 3000/17200 МГц (GPU/память) при помощи жидкого азота. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X с использованием аналогичного способа охлаждения удалось разогнать до 5410 МГц. В тестах 3DMark Fire Strike Ultra и Extreme это позволило набрать 17 640 и 33 645 баллов соответственно. Это лучшие результаты среди всех одиночных видеокарт в данной категории тестов.