Google закроет сервис Cloud Print 1 января 2021 года

1 января 2021 года компания Google отключит сервис Cloud Print. «Виртуальный принтер» предназначался для беспроводной печати документов по интернету для компьютеров на Chrome OS. Однако решение не пользовалось большой популярностью у пользователей, а также по сей день не вышло из бета-версии. Об этом сообщило издание Engadget.

Cloud Print был запущен в 2010 году, чтобы дать пользователям Chrome OS возможность беспроводной печати документов с помощью принтеров. Дело в том, что раньше данная операционная система не поддерживала драйверы для беспроводной печати, но в 2017 году компания решила эту проблему, интегрировав в ОС эту возможность, без необходимости подключения к «Виртуальному принтеру». Большинство пользователей, скорее всего, даже не заметят этого изменения, потому что продукт всё это время оставался крайне нишевым.

Отметим, что в октябре Google закрыла сервис Play Music, заменив его стриминговой платформой YouTube Music. К счастью, компания дала возможность пользователям перенести свою медиатеку из одного сервиса в другой.