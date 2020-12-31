Core i9-11900K оказался на 3 % быстрее Ryzen 9 5950X в одноядерном тесте CPU-Z, но почти вдвое медленнее в многоядерном

В Сети появилась информация о производительности грядущего флагманского процессора Intel Core i9-11900K в тесте утилиты CPU-Z. Напомним, что чипы нового поколения Intel Rocket Lake-S используют архитектуру ядер Cypress Cove и обещают прирост IPC (число выполняемых инструкций за такт) более чем на 10 % по сравнению с текущим поколением Comet Lake-S.

В одноядерном испытании бенчмарка CPU-Z будущий флагман Intel Core i9-11900K набрал 695,4 балла, что на 19 % лучше результата Core i9-10900K по данным того же теста. В многопоточном испытании новинка оказалась на 13 % быстрее флагманского чипа актуального 10-го поколения Intel Core — 6522 против 5765 баллов, — даже несмотря на превосходство в количестве ядер и виртуальных потоков у Core i9-10900K. Напомним, что старшие версии Rocket Lake-S смогут предложить только 8 вычислительных ядер и 16 виртуальных потоков.

Если говорить о конкурентах, то на фоне самого быстрого процессора AMD поколения Vermeer (Zen 3), 16-ядерной модели Ryzen 9 5950X, в однопоточном тесте новинка Intel оказалась на 3 % быстрее. Однако наличие 32 виртуальных потоков у чипа AMD дают о себе знать, поэтому в многопоточном испытании флагман «красных» по данным ресурса VideoCardz до 47 % быстрее старшего Rocket Lake-S.

Официальные данные производительности процессоров серии Ryzen 5000 в базу данных программы CPU-Z не внесены, поэтому для сравнения ниже представлены результаты, предоставленные ресурсом Guru3D.

Согласно последним слухам, Intel представит 11-е поколение десктопных процессоров Core на выставке CES 2021. Однако в продаже данные чипы появятся не раньше марта или даже апреля будущего года.