Oppo представила Reno5 без 5G: большой AMOLED-экран, Snapdragon 720G, 64-Мп квадрокамера и 44-Мп фронталка

Вслед за утечками Oppo официально представила Reno5 4G во Вьетнаме вслед за китайскими моделями с 5G. Телефон оснащён 6,4-дюймовым экраном AMOLED (91,7 % площади лицевой грани) и с частотой обновления 90 Гц (частота работы датчика касания —180 Гц), перфорацией под 44-Мп фронтальную камеру и подэкранным датчиком отпечатков пальцев.

В основе решения лежит процессор Qualcomm Snapdragon 720G, дополняемый 8 Гбайт оперативной памяти LPDD4 и 128-Гбайт накопителем UFS 2.1. Сзади расположилась квадрокамера с 64-Мп основным датчиком, 8-Мп сверхширокоугольным, 2-Мп макромодулем и 2-Мп монохромным датчиком.

В наличии аккумулятор на 4310 мА·ч с поддержкой скоростной разрядки на 50 Вт (100 % за 48 минут), но в комплекте идёт адаптер питания Super VOOC мощностью 65 Вт. Работает аппарат под управлением Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1.

Технические характеристики Oppo Reno5 4G выглядят так:

6,4-дюймовый (2400 × 1080 пикселей, 20:9) дисплей AMOLED, с частотой 90 Гц, яркостью 430 нит (стандартная) или 600 нит (максимальная), 100-процентным охватом пространства sRGB и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3;

8-нм однокристальная система Snapdragon 720G (2 мощных ядра Kryo 465 Cortex-A76 @2,3 ГГц + 6 ядер Kryo 465 Cortex-A55 @1,8 ГГц) с графикой Adreno 618;

8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, 128-Гбайт накопитель UFS 2.1, поддержка карт памяти microSD;

Android 11 с ColorOS 11;

поддержка двух SIM-карт (nano + nano + microSD);

основная камера: 64-Мп модуль с диафрагмой f/1,7, EIS, светодиодной вспышкой; сверхширокоугольный 8-Мп модуль с диафрагмой f/2,2; 2-Мп макромодуль и 2-Мп монохромный модуль с диафрагмой f/2,4;

44-Мп фронтальная камера с диафрагмой f/2,2;

подэкранный датчик отпечатков пальцев;

3,5-мм аудиоразъём;

размеры: 159,1 × 73,3 × 7,7 мм при весе 171 грамм;

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/ Beidou, USB-C;

аккумулятор 4310 мА·ч с поддержкой скоростной 50-Вт зарядки.

Oppo Reno5 выпускается в градиентно-серебристом и чёрном цветах по цене 8690 000 вьетнамских донгов ($377) и уже доступен для заказа во Вьетнаме. Ожидается, что в ближайшее время он появится на других рынках, включая Россию. Напомним: ранее вышли модели Reno5 5G и Reno5 Pro 5G, оснащённые соответственно процессором Qualcomm Snapdragon 765G и MediaTek Dimensity 1000+. Также был представлен смартфон Reno5 Pro+ 5G с чипом Snapdragon 865. Все они поддерживают сотовую связь пятого поколения.