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Ноутбук ASUS G15 ROG Zephyrus на базе Ryzen 7 5800HS и GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт GDDR6 отметился в китайском Amazon

В базе данных китайской версии Amazon появилась страница будущего игрового ноутбука ASUS G15 ROG Zephyrus GA503QS, в составе которого заявлены пока неанонсированные процессор Ryzen 7 5800HS и мобильный графический ускоритель GeForce RTX 3080. Напомним, что анонс этих компонентов ожидается в ходе выставки CES 2021, которая будет проходить в середине января.

ASUS G15 ROG Zephyrus GA502

ASUS G15 ROG Zephyrus GA502

Согласно Amazon China, новинка сможет предложить 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек), 16 Гбайт двухканальной оперативной памяти DDR4-3200 МГц, а также твердотельный NVMe-накопитель объёмом 512 Гбайт. Что интересно, в составе системы заявлена GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт видеопамяти GDDR6. В то же время в подробных характеристиках сообщается только 8 Гбайт GDDR6, что может указывать на существование нескольких конфигураций данной мобильной видеокарты.

Ранее сообщалось, что флагманское решение в лице GeForce RTX 3080 Mobile использует полноразмерный GPU GA104-775 с 6144 ядрами CUDA, работающий на частоте до 1,7 ГГц. Однако финальные спецификации будут зависеть от модификации видеокарты — Max-P (максимальная производительность) или Max-Q (максимальная энергоэффективность).

Китайским Amazon игровой ноутбук ASUS G15 ROG Zephyrus GA503QS оценивается в 14 862 юаня (около $2270). К сожалению, в описании товара не указывается внешний вид лэптопа, а также информация о том, когда новинка станет доступна для покупки. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: ноутбук, asus, ryzen 5000, geforce rtx 3080
ноутбук, asus, ryzen 5000, geforce rtx 3080
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