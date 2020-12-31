В EGS началась последняя предновогодняя раздача — до 7 января бесплатной стала Jurassic World Evolution

Наполнение последней в уходящем году праздничной раздачи от Epic Games Store сюрпризом не оказалось: как и было обещано в недавней утечке, 31 декабря временно бесплатной стала Jurassic World Evolution.

Добавить Jurassic World Evolution в свою библиотеку можно на странице проекта в Epic Games Store. Вопреки обыкновению, срок действия предложения истечёт спустя неделю — 7 января 2021 года в 19:00 по московскому времени.

Примечательно, что до сегодняшнего дня Jurassic World Evolution в каталоге Epic Games Store не значилась. Таким образом, начало раздачи игры совпало с её релизом в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games.

Jurassic World Evolution представляет собой экономическую стратегию, в которой под контроль пользователю попадает парк с настоящими динозаврами на легендарном архипелаге Муэртес.

Игра предлагает строить научные, развлекательные и защитные комплексы, создавать динозавров и наделять их уникальными свойствами, а также контролировать ситуацию с помощью средств управления.

Jurassic World Evolution вышла в июне 2018 года на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One, а в ноябре 2020-го добралась до Nintendo Switch. На Metacritic у проекта от 68 до 76 % в зависимости от целевой платформы.

Суммарно в рамках своей предновогодней акции Epic Games подарила пользователям 15 игр, включая Jurassic World Evolution. Следующая раздача начнётся 14 января и предложит тактический роглайк Crying Suns.