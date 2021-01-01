5 минут нового игрового процесса Hitman 3 в Дубае

Ресурс GameInformer поделился видео, на котором запечатлены 5 минут свежего игрового процесса из Hitman 3. Это видео представляет собой начало вводной миссии Hitman 3 в Дубае, во время которой Агент 47 пробирается в небоскрёб Скипетр с внешней стороны, чтобы устранить очередную цель.

Всё происходит на такой высоте (это самый высокий небоскрёб мира), что молчаливому убийце приходится использовать особый костюм, чтобы дышать. Затем, уже внутри здания, он переодевается, дабы попасть на мероприятие. Напомним: небоскрёб в Дубае впервые демонстрировали ещё в первом ролике, а в августе — английское поместье Торнбридж.

Как уже сообщалось, Hitman 3 — это драматическое завершение трилогии World of Assassination. Игра предложит путешествие по большим локациям-песочницам, а Агент 47 вернётся, чтобы выполнить самые важные контракты в своей карьере. Как и ранее, выполнить задачу можно будет самыми разными способами. В игре используется движок Glacier Engine.

В прошлом году разработчики рассказали о том, что настроение Hitman 3 будет более мрачным и серьёзным, чем у Hitman (2016) и Hitman 2. История будет подаваться не только через традиционные ролики на движке перед началом миссии и по её завершению, но и посредством окружения, непосредственно в процессе выполнения заданий.

Hitman 3 выступит платформой для всей трилогии. Это позволит игрокам импортировать принадлежащие им локации из предыдущих игр Hitman и получить в них некоторые бонусы новой части. Проект выйдет 20 января 2021 года на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Series X и Nintendo Switch (в виде потоковой игры). IO Interactive также внедрит в игру эффекты трассировки лучей в 2021 году.