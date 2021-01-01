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Видео: Poco рассказала о достижениях в 2020 году и намекнула на смартфон F2 среднего класса

После почти полного бездействия в 2019 году Poco вернулась в прошедшем 2020-м году в качестве независимой марки. Принадлежащая Xiaomi компания представила широкий спектр телефонов, таких как X2, F2 Pro, M2 Pro, M2, X3, C3 и M3. Хотя поклонники Poco с нетерпением ждали F2, компания хранила молчание насчёт этого устройства. Но дата запуска F2 не за горами, поскольку он официально упомянут в новом твите Poco.

Компания выпустила ролик, в котором отметила свои достижения в 2020 году. В прошлом году ей удалось продать свыше 1 млн аппаратов и занять 4-е место в списке брендов, продающих смартфоны онлайн в Индии. Компания нацелена на достижение более впечатляющих показателей в 2021 году. На основании последних слухов можно ожидать, что в наступившем году она запустит другие продукты вроде ноутбуков или гарнитур.

В конце приведённого ролика Poco прямо упомянула название F2 и поблагодарила своих поклонников. Поэтому есть вероятность, что Poco F2 станет первым телефоном компании, который дебютирует в 2021 году. Информаторы из Xiaomi Telegram поделились ключевыми характеристиками аппарата (воспринимать эту информацию желательно с долей скептицизма).

Poco X3

Poco X3

В своё время Poco F1 был очень дешёвым флагманским телефоном на базе чипа Snapdragon 845, а, если верить утечке, F2 станет телефоном среднего класса. Утверждается, что серийный номер F2 — K9A, а кодовое название — Courbet. Но несмотря на более низкий класс, он будет оснащён экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц, а также получит аккумулятор на 4250 мА·ч и будет поддерживать реверсивную зарядку. В основе будет лежать однокристальная система Snapdragon 732G (такая же, как в Poco X3), а на тыльной стороне разместится квадрокамера. Глобальный вариант получит NFC.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: poco, poco f2, слухи, смартфон
poco, poco f2, слухи, смартфон
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