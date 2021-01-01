Видео: Poco рассказала о достижениях в 2020 году и намекнула на смартфон F2 среднего класса

После почти полного бездействия в 2019 году Poco вернулась в прошедшем 2020-м году в качестве независимой марки. Принадлежащая Xiaomi компания представила широкий спектр телефонов, таких как X2, F2 Pro, M2 Pro, M2, X3, C3 и M3. Хотя поклонники Poco с нетерпением ждали F2, компания хранила молчание насчёт этого устройства. Но дата запуска F2 не за горами, поскольку он официально упомянут в новом твите Poco.

Компания выпустила ролик, в котором отметила свои достижения в 2020 году. В прошлом году ей удалось продать свыше 1 млн аппаратов и занять 4-е место в списке брендов, продающих смартфоны онлайн в Индии. Компания нацелена на достижение более впечатляющих показателей в 2021 году. На основании последних слухов можно ожидать, что в наступившем году она запустит другие продукты вроде ноутбуков или гарнитур.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!



Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.



While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B — POCO India (@IndiaPOCO) December 31, 2020

В конце приведённого ролика Poco прямо упомянула название F2 и поблагодарила своих поклонников. Поэтому есть вероятность, что Poco F2 станет первым телефоном компании, который дебютирует в 2021 году. Информаторы из Xiaomi Telegram поделились ключевыми характеристиками аппарата (воспринимать эту информацию желательно с долей скептицизма).

В своё время Poco F1 был очень дешёвым флагманским телефоном на базе чипа Snapdragon 845, а, если верить утечке, F2 станет телефоном среднего класса. Утверждается, что серийный номер F2 — K9A, а кодовое название — Courbet. Но несмотря на более низкий класс, он будет оснащён экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц, а также получит аккумулятор на 4250 мА·ч и будет поддерживать реверсивную зарядку. В основе будет лежать однокристальная система Snapdragon 732G (такая же, как в Poco X3), а на тыльной стороне разместится квадрокамера. Глобальный вариант получит NFC.