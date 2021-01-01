Предложенные американскими регуляторами методы идентификации дронов вызвали дискуссию

Опубликованные Федеральным управлением гражданской авиации США правила по коммерческой эксплуатации беспилотных летательных аппаратов понравились далеко не всем участникам рынка подобных услуг. Холдинг Alphabet выразил озабоченность появившимися у властей техническими возможностями полностью отслеживать перемещения летательных аппаратов.

Напомним, новые правила исключают необходимость запуска беспилотников в зоне покрытия беспроводных сетей, но вводят требования по передаче с помощью радиоканала информации об уникальном идентификаторе летательного аппарата. С его помощью можно отследить всю траекторию полёта, а также периодичность перемещения дрона по определённым маршрутам. По мнению холдинга Alphabet, как отмечает Reuters, подобные условия создают почву для злоупотреблений данными о частной жизни американцев, поскольку операторы будут знать, как часто и по каким маршрутам беспилотники обслуживают их заказы.

Alphabet располагает подразделением Wing, которое занимается эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов. По словам представителей компании, существующая технология отслеживания дронов через интернет позволяет получать представление лишь о части траектории и при этом идентифицировать летательный аппарат, и это гораздо безопаснее с точки зрения слежения за клиентами. По новым правилам, у производителей остаётся более полутора лет на оснащение своих беспилотников средствами ретрансляции идентификатора Remote ID по радиоканалу, а операторам отводится после этого ещё год на модернизацию парка летательных аппаратов. Предусмотрены и послабления: дронам разрешается летать над местами скопления людей, а также в ночное время при условии наличия сигнальных огней.