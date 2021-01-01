3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостикомментарии последних событийПредложенные американскими регуляторами ...
Новости Hardware

Предложенные американскими регуляторами методы идентификации дронов вызвали дискуссию

Опубликованные Федеральным управлением гражданской авиации США правила по коммерческой эксплуатации беспилотных летательных аппаратов понравились далеко не всем участникам рынка подобных услуг. Холдинг Alphabet выразил озабоченность появившимися у властей техническими возможностями полностью отслеживать перемещения летательных аппаратов.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Напомним, новые правила исключают необходимость запуска беспилотников в зоне покрытия беспроводных сетей, но вводят требования по передаче с помощью радиоканала информации об уникальном идентификаторе летательного аппарата. С его помощью можно отследить всю траекторию полёта, а также периодичность перемещения дрона по определённым маршрутам. По мнению холдинга Alphabet, как отмечает Reuters, подобные условия создают почву для злоупотреблений данными о частной жизни американцев, поскольку операторы будут знать, как часто и по каким маршрутам беспилотники обслуживают их заказы.

Alphabet располагает подразделением Wing, которое занимается эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов. По словам представителей компании, существующая технология отслеживания дронов через интернет позволяет получать представление лишь о части траектории и при этом идентифицировать летательный аппарат, и это гораздо безопаснее с точки зрения слежения за клиентами. По новым правилам, у производителей остаётся более полутора лет на оснащение своих беспилотников средствами ретрансляции идентификатора Remote ID по радиоканалу, а операторам отводится после этого ещё год на модернизацию парка летательных аппаратов. Предусмотрены и послабления: дронам разрешается летать над местами скопления людей, а также в ночное время при условии наличия сигнальных огней.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае узаконили экспресс-доставку товаров воздушными дронами
Система идентификации дронов станет обязательной для их эксплуатации в США
Власти Южной Кореи решили создать систему ПВО для нейтрализации нелегальных дронов
Intel перестанет указывать поколение процессора на логотипе, чтобы не навредить продажам Comet Lake Refresh
Япония запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе через 15 лет. Toyota возмущена
Представлен Xiaomi Mi 11 — первый в мире смартфон на Snapdragon 888
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, мир роботехники, Дроны и коптеры,
Теги: беспилотник, дроны, квадрокоптер, правила, faa
беспилотник, дроны, квадрокоптер, правила, faa
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077 101
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 97
Caviar создала самую дорогую PlayStation 5 в мире: 20 кг чистого золота и контроллер с кожей крокодила 94
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 88

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России разработают сверхтяжёлую ракету, которая сможет доставить 27 тонн груза на орбиту Луны
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077
Обсерватория «Спектр-РГ» зафиксировала разрушение звезды сверхмассивной чёрной дырой
DOOM Eternal возглавила рейтинг ПК-игр 2020 года с лучшей оптимизацией, а худшей признали ремейк XIII
31 декабря Adobe прекращает поддержку Flash Player
Свежий трейлер аниме-файтинга Guilty Gear: Strive демонстрирует бойца Андзи Мито 3 ч.
5 минут нового игрового процесса Hitman 3 в Дубае 6 ч.
В EGS началась последняя предновогодняя раздача — до 7 января бесплатной стала Jurassic World Evolution 21 ч.
Edge: разработчики Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились со сроками выхода игры 23 ч.
Google закроет сервис Cloud Print 1 января 2021 года 23 ч.
Расширение Elite Dangerous: Odyssey выйдет  21 апреля 31-12 15:45
Apple удалила из китайского App Store 39 тыс. игр и 7 тыс. приложений, не получивших правительственную лицензию 31-12 14:36
«Только PC и Xbox Series X/S»: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 ответил на вопрос о возможности выхода на PS5 31-12 14:31
Китайские власти хотят ударить цифровым юанем по растущему влиянию Ant Group 31-12 14:24
Торговое соглашение с Евросоюзом вызвало рост курса акций китайских компаний 31-12 13:15
В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault 4 ч.
Vivo iQOO 7 засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 888 и 12 Гбайт оперативной памяти 4 ч.
Huawei P50 Pro получит только одну фронтальную камеру 6 ч.
Видео: Poco рассказала о достижениях в 2020 году и намекнула на смартфон F2 среднего класса 7 ч.
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки 8 ч.
Новая статья: 10 самых интересных новостей 2020 года по версии читателей 3DNews 14 ч.
Новая статья: Пятнадцать IT-событий 2020 года, которые мы запомним надолго 16 ч.
Мобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCL 19 ч.
В новом году Китай снизит субсидии на покупку электромобилей и гибридов 19 ч.
Видео распаковки Redmi 9T: чуть улучшенный Poco M3 под другой маркой 20 ч.