Huawei P50 Pro получит только одну фронтальную камеру

В Сети появилось изображение неанонсированного смартфона Huawei P50 Pro, опубликованное блогером Стивом Хеммерстоффером (Steve Hemmerstoffer), более известным под ником @OnLeaks.

Ожидается, что новинка станет главным флагманом Huawei в 2021 году, во всяком случае, до появления новых моделей семейства Mate. Внешним обликом «засветившийся» P50 Pro похож на представителей серии P40 прошлого года, хотя Huawei, похоже, отказалась от двойных селфи-камер в пользу одинарной фронтальной камеры, размещённой в отверстии в центре верхней части экрана с закруглёнными краями.

На данным момент о спецификациях P50 Pro известно немного. По словам блогера, смартфон оснащён крупным 6,6-дюймовым экраном. Размеры новинки равны 159 мм в длину и 73 мм в ширину. Примерно такими же габаритами обладает модель P40 Pro (168,2 × 72,6 мм).

В связи с санкциями США у Huawei возникли проблемы с производством чипсетов Kirin, которые использовались в её предыдущих флагманских смартфонах, поэтому неясно, какие процессоры получат смартфоны серии P50. Тем не менее, недавно компания анонсировала смартфоны Nova 8 и Nova 8 Pro на базе чипов Kirin. Так что, вполне возможно, что имеющихся запасов этих чипов у Huawei будет достаточно и для моделей P50 Pro.