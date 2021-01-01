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Vivo iQOO 7 засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 888 и 12 Гбайт оперативной памяти

Vivo готовится к запуску 11 января нового флагманского смартфона iQOO 7 в Китае. Согласно поседением утечкам, модельный номер устройства — V2049A. На этой неделе аппарат засветился в тестах AnTuTu с потрясающим результатом в 752 935. Теперь вариант iQOO 7 с 12 Гбайт ОЗУ появился в базе тестирования Geekbench.

gsmarena.com

gsmarena.com

Запись в Geekbench 5 показывает, что iQOO 7 на базе однокристальной системы Snapdragon 888 набирает 1125 и 3637 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Результаты соответствуют другим протестированным в Geekbench аппаратам на базе Snapdragon 888, таким как Galaxy S21, Xiaomi Mi 11, ASUS ROG Phone 4 и Vivo X60 Pro+.

Согласно слухам, iQOO 7 будет оснащён 6,56-дюймовым экраном AMOLED с перфорацией под лицевую 16-Мп камеру по центру вверху. Дисплей будет отличаться такими особенностями, как разрешение FHD+, частота обновления в 120 Гц и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Мобильная платформа Snapdragon 888 (одно ядро Cortex-X1, три Cortex-A78 и четыре Cortex-A55, а также графика 660 и модем Snapdragon X60 5G) дополняется оперативной памятью LPDDR5 и скоростным накопителем UFS 3.1. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 и предложит поддержку скоростной 120-Вт зарядки. Впрочем, точная зарядная ёмкость батареи пока неизвестна. На задней панели телефона установлена ​​тройная камера. Ожидается, что основным будет 48-Мп широкоугольный модуль с поддержкой стабилизации OIS. Наконец, компания также будет продавать специальную версию смартфона в стилистике BMW.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: vivo, geekbench, iqoo, смартфон
vivo, geekbench, iqoo, смартфон
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