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В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault

В минувшем году на европейском рынке продолжали расти продажи электромобилей, как полностью электрических, так и подключаемых гибридных моделей. Их суммарный объём продаж вырос за 11 месяцев 2020 года на 198 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 10 % всех продаж новых автомобилей в Европе.

Согласно данным ресурсов EV Sales Blog и InsideEVs за этот период жители Европы зарегистрировали 1 085 000 новых электромобилей, включая 166 255 единиц в ноябре. Их общая доля на рынке новых автомобилей в Европе составила 16 %, включая 8 % на аккумуляторных источниках питания и 8 % подключаемых гибридов.

Продажи автомобилей на аккумуляторных источниках питания выросли на 182 % по сравнению с прошлым годом, а реализация подключаемых гибридов — на 217 %. Значительный рост их поставок объясняется сокращением продаж на автомобильном рынке в целом на 14 % по сравнению с предыдущим годом.

Самым продаваемым электромобилем в Европе в ноябре стал Renault ZOE, который разошёлся тиражом 9953 штук. Эта модель также заняла первое место по итогам 11 месяцев с продажами 83 000 единиц, что составило 8 % рынка. Вторым в списке лидеров в ноябре стал Volkswagen ID.3 с продажей 8496 единиц. По состоянию на 1 декабря он занимал шестое место в годовом рейтинге, но, как полагает InsideEVs, эта модель финиширует третьей или четвёртой по итогам года, так как за первенство в декабре должна была состояться ожесточённая битва.

Tesla Model 3 стал четвёртым среди самых продаваемых электромобилей в Европе в ноябре — его за этот месяц было продано 5014 единиц. Эта модель занимает второе место в рейтинге по итогам года с 63 000 проданных единиц и 6 % общей доли рынка.

В декабре, как правило, фиксируются самые высокие показатели продаж новых автомобилей. Как полагает InsideEVs, этот месяц был отмечен «сражением» между Tesla Model 3 и VW ID.3, об итогах которого станет известно немного позже. Декабрь также может стать рекордным для электромобилей, доля продаж которых, возможно, достигнет 20 % реализации новых автомобилей.

Напомним, что в 2019 году на электромобили приходилось 3,6 % от всех продаж автомобилей в Европе.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, volkswagen, электромобиль, продажи, европа
tesla, volkswagen, электромобиль, продажи, европа
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