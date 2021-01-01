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Свежий трейлер аниме-файтинга Guilty Gear: Strive демонстрирует бойца Андзи Мито

Японская студия Arc System Works после переноса своего файтинга Guilty Gear: Strive на 9 апреля 2021 продолжает готовиться к запуску Теперь игрокам представлен новый трейлер грядущей игры, где показан боец Андзи Мито, на которого ранее создатели только намекали.

Согласно сюжету, этот герой — один из немногих уцелевших японцев, бдительно охраняемых правительством. Но он отвергает такую опеку и больше заботится не о сохранении своей расы, а о собственной человеческой свободе. Его главное увлечение составляют национальные японские танцы, из которых он позаимствовал плавность движений и лёгкость походки для своего боевого стиля. Он может быть вспыльчивым, действуя скорее по интуиции, чем по разуму.

Андзи Мито изображается, как правило, одетым в хакама синего цвета и высокие ботинки с необычной подошвой, напоминающей традиционную японскую обувь гэта. Другой характерной особенностью является то, что он — единственный из персонажей-бойцов Guilty Gear, кто изображён в очках. В качестве оружия он использует парные веера.

Разработчики пообещали, что новый трейлер с демонстрацией 15-го и последнего игрового персонажа первого состава файтинга состоится в феврале 2021 года. Guilty Gear: Strive с выйдет 9 апреля на PS4, PS5, аркадных автоматах и ПК (в Steam). Издания Deluxe и Ultimate выйдут на консолях Sony за три дня до этого, 6 апреля. Кстати, покупатели версии для PS4 получат улучшенный вариант для PS5 бесплатно.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, PlayStation,
Теги: guilty gear: strive, guilty gear, arc system works, файтинг
guilty gear: strive, guilty gear, arc system works, файтинг
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