3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Apple закрывала глаза на использование п...
Новости Hardware

Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда

Компания Apple снова оказалась в центре внимания общественности после публикации ресурса The Information, раскрывшего новые подробности о нежелании компании разрывать связи с поставщиками, которые нарушают её этические стандарты.

Reuters

Reuters

Согласно публикации The Information, в 2013 году Apple узнала, что китайская компания Suyin Electronics, поставлявшая ей компоненты для MacBook, использовала труд несовершеннолетних работников. Несмотря на выдвинутое требование к Suyin прекратить эту практику в связи с риском разрыва отношений, спустя всего три месяца в ходе проверки Apple обнаружила у неё работников в возрасте 14 лет.

Однако вместо того, чтобы немедленно прекратить сотрудничество с Suyin в связи нарушением этической политики Apple касательно сети поставок, запрещающей детский труд и которая, по утверждению компании, соответствует «высшим стандартам», она продолжала полагаться на поставки Suyin в течение более трёх лет.

Более того, десять бывших участников группы Apple по контролю соблюдения программ ответственности поставщиков сообщили The Information, что, помимо Suyin, были и другие случаи, когда Apple не спешила прекращать бизнес с поставщиками, которые неоднократно нарушали трудовое законодательство или не стремились повышать безопасность на рабочих местах, если это влияло на их прибыль.

В частности, Apple также отказалась разорвать отношения с Biel Crystal, одним из двух поставщиков стеклянного покрытия для экранов iPhone, несмотря на постоянно низкий уровень безопасности у него на рабочих местах, опасения сотрудников Apple и нежелание руководства Biel Crystal что-то менять. Причина заключалась в том, что прекращение сотрудничества с Biel Crystal оставило бы Apple меньше финансовых рычагов воздействия на второго поставщика, Lens Technology, и могло бы привести к повышению им цен на продукцию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На Apple, Google, Dell, Microsoft и Tesla подали в суд из-за использования детского труда в кобальтовых шахтах
Apple, Microsoft, Samsung, Sony подозреваются в причастности к использованию детского труда в Конго
Китайские поставщики Apple стали чаще использовать детский труд
Представлен Xiaomi Mi 11 — первый в мире смартфон на Snapdragon 888
Xiaomi готовит Redmi K11 — один из самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 888
Будущие MacBook получат клавиатуры с маленьким дисплеем в каждой клавише
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, компьютеры и ноутбуки Apple,
Теги: apple, поставщики, детский, труд
apple, поставщики, детский, труд
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077 140
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 99
Caviar создала самую дорогую PlayStation 5 в мире: 20 кг чистого золота и контроллер с кожей крокодила 96
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 93

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Страны Европы выделили 145 млрд евро на освоение техпроцессов вплоть до 2 нм
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
Xiaomi Mi 11 Pro показался на изображениях — совершенно новый набор камер со 120-кратным зумом
Стало известно, как будут выглядеть умные метки Samsung Galaxy SmartTag
Вместе с чипсетом Intel Z590 будут выпущены B560 и H510: стали известны их логотипы
Windows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий Windows 8 ч.
Новая статья: Итоги 2020 года: лучшие игры по версии читателей и редакции 11 ч.
Google скоро отключит возможность переноса медиатеки из Play Music в YouTube Music 17 ч.
Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду 19 ч.
Huawei удалила игры Tencent из своего магазина приложений 19 ч.
Свежий трейлер аниме-файтинга Guilty Gear: Strive демонстрирует бойца Андзи Мито 22 ч.
5 минут нового игрового процесса Hitman 3 в Дубае 01-01 10:24
В EGS началась последняя предновогодняя раздача — до 7 января бесплатной стала Jurassic World Evolution 31-12 19:42
Edge: разработчики Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились со сроками выхода игры 31-12 17:33
Google закроет сервис Cloud Print 1 января 2021 года 31-12 17:06
Владельцы новых Tesla Model 3 и Model Y могли столкнуться с проблемами в работе отопления 3 ч.
Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году 13 ч.
Самый быстрый электрокар Aspark Owl поступил в продажу за $3,5 млн 13 ч.
Семёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлн 15 ч.
Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной памяти составит 128 Гбайт 17 ч.
В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault 23 ч.
Vivo iQOO 7 засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 888 и 12 Гбайт оперативной памяти 23 ч.
Huawei P50 Pro получит только одну фронтальную камеру 01-01 10:21
Предложенные американскими регуляторами методы идентификации дронов вызвали дискуссию 01-01 10:10
Видео: Poco рассказала о достижениях в 2020 году и намекнула на смартфон F2 среднего класса 01-01 09:47