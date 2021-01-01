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Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду

Компания Microsoft сообщила в четверг, что хакерская группа, атаковавшая SolarWinds, смогла проникнуть в её сети и получить доступ к исходному коду, что, по словам экспертов, является тревожным сигналом.

REUTERS/Mike Segar

REUTERS/Mike Segar

Сейчас неясно, какой объём информации об исходном коде Microsoft смогли получить в репозиториях хакеры, использовавшие программное обеспечение компании SolarWinds для взлома конфиденциальных правительственных сетей США и других организаций, но это сообщение предполагает, что они также были заинтересованы в ознакомлении с внутренней спецификой работы продуктов Microsoft.

До этого Microsoft уже сообщала, что, как и другие фирмы, обнаружила вредоносные версии программного обеспечения SolarWinds внутри своей сети, но о раскрытии исходного кода было сказано только сейчас. По словам источников Reuters, в самой компании узнали об этом несколько дней назад. Представитель Microsoft рассказал, что сотрудники службы безопасности работали «круглосуточно», и что «когда появляется полезная информация, которой можно поделиться, они ею делятся и публикуют».

Взлом SolarWinds является одной из самых серьёзных киберопераций, когда-либо раскрытых, от которой пострадал целый ряд федеральных агентств США и, возможно, тысячи компаний и других организаций.

Хакеры, как утверждает Microsoft, не стали менять исходный код, но, по мнению экспертов, даже простая проверка кода может дать хакерам возможность проникнуть в суть дела, которая может помочь им вести в дальнейшем подрывную деятельность в отношении продуктов или сервисов Microsoft.

Microsoft отметила, что она обеспечивает широкий внутренний доступ к своему коду, и бывшие сотрудники подтверждают, что он более открытый, чем у других компаний. «Это означает, что мы не полагаемся на секретность исходного кода для обеспечения безопасности продуктов, и наши модели угроз предполагают, что злоумышленники знают исходный код. Таким образом, просмотр исходного кода не связан с повышением риска», — подчеркнула компания.

Также Microsoft уточнила, что не нашла никаких доказательств получения хакерами доступа «к производственным сервисам или данным клиентов».

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: microsoft, взлом, хакеры, исходный код
microsoft, взлом, хакеры, исходный код
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