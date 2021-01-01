3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, ...
Новости Hardware

Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной память составит 128 Гбайт

В наступившем году Samsung представит Galaxy S21 раньше привычного срока. Анонс состоится уже через две недели — 14 января. Впервые за свою историю семейство Galaxy S получит поддержку стилуса S Pen, ранее бывшую привилегией фаблетов Galaxy Note. Правда, эта возможность достанется только самому старшему Galaxy S21 Ultra. Но не исключено, что Galaxy S21 унаследует ещё одну особенность Galaxy Note. Правда, некоторых она огорчит, ведь речь идёт об отсутствии слота microSD.

Новостью о том, что Samsung Galaxy S21 лишится слота для карты памяти, в последний день 2020 года поделился авторитетный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) в своём твиттере. Также он подтвердил, что Samsung не планирует поставлять с новыми флагманами зарядное устройство. Исключение могут составить лишь отдельные рынки. Вероятно, он имел в виду страны, где производителей законодательно обязывают комплектовать мобильные телефоны определёнными аксессуарами. К примеру, Apple приходится поставлять iPhone 12 во Францию с проводной гарнитурой, так как в этой стране запрещено продавать средства связи без устройств для разговора «без рук».

Если сведения Роланда Квандта окажутся достоверными, то Samsung Galaxy S21 станет первым представителем серии Galaxy S, у которого не будет слота microSD. Что касается Galaxy Note, то аппараты этого семейства не всегда были лишены поддержки карт памяти. Слот расширения присутствовал у первых поколений до Galaxy Note 4 включительно. В Galaxy Note5 его убрали, но в Note7 вернули. Galaxy Note8 и Note9 также поддерживали карты microSD, однако в Galaxy Note10 и Note20 от возможности расширения встроенного накопителя снова отказались.

Впрочем, отказ от слота microSD в Samsung Galaxy S21 можно и оправдать. Во-первых, microSD работает медленнее встроенной флеш-памяти UFS. А во-вторых, в качестве внешнего хранилища данных с Galaxy S21 можно использовать SSD-накопитель с интерфейсом USB Type-C. По предварительным данным, Galaxy S21, как и предшественник, будет оснащаться минимум 128 Гбайт флеш-памяти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смартфоны Samsung Galaxy S21 предстали в защитных чехлах с окошками и подставками
Caviar уже предлагает эксклюзивный Samsung Galaxy S21 Ultra: цена — 5 млн рублей
Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+
Team Group выпустила карты T-Force microSD для игровых смартфонов
Представлен Xiaomi Mi 11 — первый в мире смартфон на Snapdragon 888
Xiaomi готовит Redmi K11 — один из самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 888
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: galaxy s21, microsd, samsung, смартфон
galaxy s21, microsd, samsung, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077 129
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 98
Caviar создала самую дорогую PlayStation 5 в мире: 20 кг чистого золота и контроллер с кожей крокодила 95
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 91

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077
Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной память составит 128 Гбайт
В России разработают сверхтяжёлую ракету, которая сможет доставить 27 тонн груза на орбиту Луны
Обсерватория «Спектр-РГ» зафиксировала разрушение звезды сверхмассивной чёрной дырой
Xiaomi Mi 11 Pro показался на изображениях — совершенно новый набор камер со 120-кратным зумом
Google скоро отключит возможность переноса медиатеки из Play Music в YouTube Music 3 ч.
Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду 5 ч.
Huawei удалила игры Tencent из своего магазина приложений 5 ч.
Свежий трейлер аниме-файтинга Guilty Gear: Strive демонстрирует бойца Андзи Мито 8 ч.
5 минут нового игрового процесса Hitman 3 в Дубае 11 ч.
В EGS началась последняя предновогодняя раздача — до 7 января бесплатной стала Jurassic World Evolution 31-12 19:42
Edge: разработчики Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились со сроками выхода игры 31-12 17:33
Google закроет сервис Cloud Print 1 января 2021 года 31-12 17:06
Расширение Elite Dangerous: Odyssey выйдет  21 апреля 31-12 15:45
Apple удалила из китайского App Store 39 тыс. игр и 7 тыс. приложений, не получивших правительственную лицензию 31-12 14:36
Семёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлн 21 мин.
В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault 9 ч.
Vivo iQOO 7 засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 888 и 12 Гбайт оперативной памяти 9 ч.
Huawei P50 Pro получит только одну фронтальную камеру 11 ч.
Видео: Poco рассказала о достижениях в 2020 году и намекнула на смартфон F2 среднего класса 12 ч.
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки 13 ч.
Новая статья: 10 самых интересных новостей 2020 года по версии читателей 3DNews 19 ч.
Новая статья: Пятнадцать IT-событий 2020 года, которые мы запомним надолго 21 ч.
Мобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCL 24 ч.
В новом году Китай снизит субсидии на покупку электромобилей и гибридов 24 ч.