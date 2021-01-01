3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Самый быстрый электрокар Aspark Owl пост...
Новости Hardware

Самый быстрый электрокар Aspark Owl поступил в продажу за $3,5 млн

В продажу поступил Aspark Owl, электрический гиперкар мощностью 1985 лошадиных сил, который назван мировым лидером по скорости разгона. В японской Осаке, где находится штаб-квартира Aspark, открылся выставочный зал, и компания начала принимать заказы из Европы и Северной Америки.

В октябре Owl официально зарегистрировала показатель разгона до 60 миль/ч (96,5 км/ч) за 1,72 секунды во время тестирования на трассе Мизано в Италии. Хотя это время достигнуто без учёта одного стартового фута (0,3 м), что типично для такого рода тестов, показатель всё равно рекордный. Предыдущие тесты прототипа показали время разгона до 60 миль/ч за 1,87 секунды на гоночных шинах, но последний показатель был зафиксирован с помощью разрешённых для улиц шин Michelin.

Производство электрокара начнётся с ограниченного тиража в 50 единиц, 20 из которых запланированы для Европы и 20 — для Азии и Ближнего Востока. 10 штук предназначены для Северной Америки, где продажами будет заниматься компания The Gables Sports Cars, которая является дилерским центром подержанных экзотических автомобилей в Майами (штат Флорида).

Единственное, что настораживает в случае с Owl — машина выпускается не специализированным автопроизводителем, а промышленной инженерной компанией, которая построила гиперкар в качестве побочного проекта. Таким образом, у неё нет сети продаж, слабый маркетинг и не очень хороший веб-сайт.

Например, некоторые части сайта по-прежнему сообщают, что машина разгоняется до 60 миль в час за 1,69 секунды, а мощность варьируется от 2012 до 1985 л. с. Последнее число кажется более свежим, так что лучше ориентироваться на него. Точно известно, что у Owl четыре электродвигателя. Aspark утверждает, что скорость вращения роторов составляет 15 000 об/мин и поэтому машина «должна быть» самой быстрой в мире.

Компания также заявляет, что Owl имеет запас хода 400 км и максимальную скорость 400 км/ч. Ещё в марте в пресс-релизе сообщалось, что второй проект Aspark будет представлен через несколько недель, но, насколько мы можем судить, пока анонсов не было. Желающие стать владельцами Owl могут заполнить заявку на сайте Aspark. Обойдётся авто недёшево — в $3,56 млн.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Porsche Taycan попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый долгий дрифт среди электрокаров
Honda покинет «Формулу 1», чтобы сосредоточиться на электрокарах и топливных элементах
Электрический суперкар Aspark Owl ускоряется до «сотни» за 1,89 секунды
В России испытан электрический «КАМАЗ» без руля, педалей и кабины
Mazda вернёт на рынок роторные двигатели в составе гибридов в 2022 году
Япония запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе через 15 лет. Toyota возмущена
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: aspark, электромобиль, электрокар, автомобиль, япония
aspark, электромобиль, электрокар, автомобиль, япония
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077 135
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 99
Caviar создала самую дорогую PlayStation 5 в мире: 20 кг чистого золота и контроллер с кожей крокодила 96
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 92

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
DOOM Eternal возглавила рейтинг ПК-игр 2020 года с лучшей оптимизацией, а худшей признали ремейк XIII
Вместе с чипсетом Intel Z590 будут выпущены B560 и H510: стали известны их логотипы
Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной памяти составит 128 Гбайт
В России разработают сверхтяжёлую ракету, которая сможет доставить 27 тонн груза на орбиту Луны
Xiaomi Mi 11 Pro показался на изображениях — совершенно новый набор камер со 120-кратным зумом
Новая статья: Итоги 2020 года: лучшие игры по версии читателей и редакции 49 мин.
Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич» 2 ч.
Google скоро отключит возможность переноса медиатеки из Play Music в YouTube Music 8 ч.
Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду 9 ч.
Huawei удалила игры Tencent из своего магазина приложений 9 ч.
Свежий трейлер аниме-файтинга Guilty Gear: Strive демонстрирует бойца Андзи Мито 12 ч.
5 минут нового игрового процесса Hitman 3 в Дубае 15 ч.
В EGS началась последняя предновогодняя раздача — до 7 января бесплатной стала Jurassic World Evolution 31-12 19:42
Edge: разработчики Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились со сроками выхода игры 31-12 17:33
Google закроет сервис Cloud Print 1 января 2021 года 31-12 17:06
Стало известно, как будут выглядеть умные метки Samsung Galaxy SmartTag 2 ч.
Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году 4 ч.
Самый быстрый электрокар Aspark Owl поступил в продажу за $3,5 млн 4 ч.
Семёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлн 5 ч.
В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault 13 ч.
Vivo iQOO 7 засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 888 и 12 Гбайт оперативной памяти 14 ч.
Huawei P50 Pro получит только одну фронтальную камеру 15 ч.
Видео: Poco рассказала о достижениях в 2020 году и намекнула на смартфон F2 среднего класса 16 ч.
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки 17 ч.
Новая статья: 10 самых интересных новостей 2020 года по версии читателей 3DNews 23 ч.