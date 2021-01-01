Самый быстрый электрокар Aspark Owl поступил в продажу за $3,5 млн

В продажу поступил Aspark Owl, электрический гиперкар мощностью 1985 лошадиных сил, который назван мировым лидером по скорости разгона. В японской Осаке, где находится штаб-квартира Aspark, открылся выставочный зал, и компания начала принимать заказы из Европы и Северной Америки.

В октябре Owl официально зарегистрировала показатель разгона до 60 миль/ч (96,5 км/ч) за 1,72 секунды во время тестирования на трассе Мизано в Италии. Хотя это время достигнуто без учёта одного стартового фута (0,3 м), что типично для такого рода тестов, показатель всё равно рекордный. Предыдущие тесты прототипа показали время разгона до 60 миль/ч за 1,87 секунды на гоночных шинах, но последний показатель был зафиксирован с помощью разрешённых для улиц шин Michelin.

Производство электрокара начнётся с ограниченного тиража в 50 единиц, 20 из которых запланированы для Европы и 20 — для Азии и Ближнего Востока. 10 штук предназначены для Северной Америки, где продажами будет заниматься компания The Gables Sports Cars, которая является дилерским центром подержанных экзотических автомобилей в Майами (штат Флорида).

Единственное, что настораживает в случае с Owl — машина выпускается не специализированным автопроизводителем, а промышленной инженерной компанией, которая построила гиперкар в качестве побочного проекта. Таким образом, у неё нет сети продаж, слабый маркетинг и не очень хороший веб-сайт.

Например, некоторые части сайта по-прежнему сообщают, что машина разгоняется до 60 миль в час за 1,69 секунды, а мощность варьируется от 2012 до 1985 л. с. Последнее число кажется более свежим, так что лучше ориентироваться на него. Точно известно, что у Owl четыре электродвигателя. Aspark утверждает, что скорость вращения роторов составляет 15 000 об/мин и поэтому машина «должна быть» самой быстрой в мире.

Компания также заявляет, что Owl имеет запас хода 400 км и максимальную скорость 400 км/ч. Ещё в марте в пресс-релизе сообщалось, что второй проект Aspark будет представлен через несколько недель, но, насколько мы можем судить, пока анонсов не было. Желающие стать владельцами Owl могут заполнить заявку на сайте Aspark. Обойдётся авто недёшево — в $3,56 млн.