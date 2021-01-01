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Семёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлн

По сообщениям сетевых источников, семь крупнейших американских технологических компаний значительно увеличили уровень собственной капитализации в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и экономический кризис. Таким образом, общая капитализация Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla и Nvidia по состоянию на конец ушедшего года выросла на $3,4 трлн., превысив показатель в $8,5 трлн.

Источник отмечает, что рост крупнейших американских компаний технологического сектора не смогла замедлить сложная экономическая ситуация, обусловленная пандемией коронавируса, а также новые антимонопольные расследования, которые в прошлом году были начаты в отношении Google и Facebook.

Одним из главных сюрпризов стал стремительный рост капитализации Tesla, американского производителя электромобилей. В прошлом году стоимость акций компании Илона Маска (Elon Musk) увеличилась почти в девять раз, а уровень рыночной капитализации вырос с $76 млрд в начале года до $669 млрд к 31 декабря. Несмотря на то, что в первой половине года Tesla пришлось остановить производство из-за пандемии коронавируса, позднее автопроизводитель сумел наверстать упущенное и даже поставил на рынок рекордное количество электромобилей в третьем квартале.

Также отмечается более чем двукратный рост капитализации компании Nvidia, занимающейся разработкой и производством видеокарт. По итогам 2020 года Nvidia оценена в $323 млрд, благодаря чему она стала седьмой по величине в технологическом секторе и шестнадцатой среди всех американских предприятий, котирующихся на бирже.

Наибольший рост капитализации в 2020 году показала Apple, чьи акции выросли на 81 %, а уровень капитализации — почти на $1 трлн. Что касается других крупнейших игроков в технологическом секторе, то рыночная стоимость Amazon выросла на $710 млрд, Microsoft — на $480 млрд, Alphabet — на $268 млрд, Facebook — на $193 млрд.

Успех технологических гигантов также отражается на списке самых богатых людей мира. Первую строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), за которым следуют генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) и соучредитель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates). Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) расположился на пятой строчке рейтинга. В первую десятку богатейших людей мира входят основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин, а также бывший генеральный директор Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer).

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: капитализация, сша, рыночная стоимость
капитализация, сша, рыночная стоимость
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