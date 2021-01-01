3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосРогозин планирует отправить космонавтов ...
Новости Hardware

Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году

Новый российский космический корабль «Орёл» вместе с космонавтами планируют отправить к Луне в 2028 году. Об этом телеканалу «Россия» рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Число участников и продолжительность миссии пока не уточняется.

4glaza

4glaza

Он рассказал, что разработкой корабля занимается корпорация «Энергия». Компания уже собрала макет для стратегических испытаний. «Орёл» получит мощную тепловую защиту, и, предположительно, будет возвращаться к Земле на второй космической скорости — 11 км/с (вместо 8 км/с).

Известия

Известия

Ранее Рогозин поделился деталями программы по исследованию спутника Земли. В 2021 году «Роскосмос» планирует отправить на Луну посадочную станцию «Луна-25», в 2024 туда отправится орбитальная станция «Луна-26», а на 2025 запланирована посадка на поверхность станции «Луна 27». В чём конкретная задача этих миссий, не уточняется.

Кроме этого, госкорпорация заключила контракт с ракетно-космическим центром «Прогресс», который должен разработать сверхтяжёлую ракету. Она должна доставлять на лунную орбиту 27 тонн груза.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России разработают сверхтяжёлую ракету, которая сможет доставить 27 тонн груза на орбиту Луны
«Роскосмос» выпустил итоговое видео о своих космических достижениях в 2020 году
«Союз СТ-А» вывела на орбиту французский спутник CSO-2. Это был последний пуск «Роскосмоса» в 2020 году
Глава Роскосмоса обозначил глобальные цели РФ в космосе
Фото дня: слияние Юпитера и Сатурна в двойную планету
Главный конструктор КБ «Салют»: сделать «Ангару» многоразовой можно, но смысла в этом нет
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: роскосмос, космос, луна, лунная станция
роскосмос, космос, луна, лунная станция
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077 135
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 99
Caviar создала самую дорогую PlayStation 5 в мире: 20 кг чистого золота и контроллер с кожей крокодила 96
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 92

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной памяти составит 128 Гбайт
Вместе с чипсетом Intel Z590 будут выпущены B560 и H510: стали известны их логотипы
DOOM Eternal возглавила рейтинг ПК-игр 2020 года с лучшей оптимизацией, а худшей признали ремейк XIII
В России разработают сверхтяжёлую ракету, которая сможет доставить 27 тонн груза на орбиту Луны
Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»
Новая статья: Итоги 2020 года: лучшие игры по версии читателей и редакции 37 мин.
Google скоро отключит возможность переноса медиатеки из Play Music в YouTube Music 8 ч.
Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду 9 ч.
Huawei удалила игры Tencent из своего магазина приложений 9 ч.
Свежий трейлер аниме-файтинга Guilty Gear: Strive демонстрирует бойца Андзи Мито 12 ч.
5 минут нового игрового процесса Hitman 3 в Дубае 15 ч.
В EGS началась последняя предновогодняя раздача — до 7 января бесплатной стала Jurassic World Evolution 31-12 19:42
Edge: разработчики Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились со сроками выхода игры 31-12 17:33
Google закроет сервис Cloud Print 1 января 2021 года 31-12 17:06
Расширение Elite Dangerous: Odyssey выйдет  21 апреля 31-12 15:45
Стало известно, как будут выглядеть умные метки Samsung Galaxy SmartTag 2 ч.
Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году 3 ч.
Самый быстрый электрокар Aspark Owl поступил в продажу за $3,5 млн 4 ч.
Семёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлн 5 ч.
Xiaomi Mi 11 Pro показался на изображениях — совершенно новый набор камер со 120-кратным зумом 9 ч.
В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault 13 ч.
Vivo iQOO 7 засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 888 и 12 Гбайт оперативной памяти 14 ч.
Huawei P50 Pro получит только одну фронтальную камеру 15 ч.
Видео: Poco рассказала о достижениях в 2020 году и намекнула на смартфон F2 среднего класса 16 ч.
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки 17 ч.