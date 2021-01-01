Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»

Китайская компания Xiaomi неожиданно начала развёртывание стабильной версии Android 11 для смартфонов Xiaomi Mi A3 без проведения предварительного бета-тестирования программного обеспечения. В результате оказалось, что обновление содержит ошибки и фактически полностью нарушает работоспособность устройств после установки.

Практически сразу после начала распространения Android 11 для Xiaomi Mi A3 на разных интернет-ресурсах появились сообщения от владельцев смартфонов, которые пожаловались на то, что после установки обновления устройство стало полностью неработоспособным. Xiaomi быстро признала наличие проблемы и в официальном обращении попросила владельцев Mi A3 повременить с обновлением.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi A3 был выпущен в 2019 году. Он представляет собой бюджетное устройство, работающее на базе Android One. Эта версия программной платформы ориентирована на сегмент недорогих устройств. Примечательно, что в прошлом году владельцы Mi A3 уже сталкивались с проблемами, когда Xiaomi выпустила обновление до Android 10. Теперь история повторилась и неизвестно, удастся ли вернуть работоспособность смартфонам, которые уже успели получить обновление до Android 11.

На данный момент неизвестно, насколько распространена проблема, и как Xiaomi планирует её решать. Владельцам Xiaomi Mi A3, которые ещё не успели обновить свои устройства до Android 11, лучше повременить с этим до тех пор, пока производитель официально не объявит о решении проблемы.