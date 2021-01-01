Стало известно, как будут выглядеть умные метки Samsung Galaxy SmartTag

Сегодня портал 91Mobiles опубликовал «живые» фотографии умной метки Samsung Galaxy SmartTag. Изображение было получено от источника из тайваньской комиссии по связи (NCC).

Из опубликованных фотографий следует, что устройство действительно будет называться Galaxy SmartTag. Бренд Samsung и это название нанесены на переднюю и заднюю стороны устройства. Сами метки имеют квадратную форму с закруглёнными краями. На одном из краёв располагается проушина, в которую, по-видимому, необходимо продевать ремешок для крепления. Метку можно будет использовать в качестве брелока для отслеживания местоположения важных вещей (например, ключей или сумок) через приложение SmartThings на смартфоне. Журналисты отмечают схожесть дизайна Galaxy SmartTag с умной меткой от Tile. Ранее мы писали, что устройство может получить поддержку протоколов Bluetooth, UWB (Ultra-Wideband) и LTE для связи. Предполагаемая стоимость Galaxy SmartTag составит около 1500 рублей.

Также 24 декабря 2020 года портал 91Mobiles опубликовал схематичное изображение устройства, полученное из приложения SmartThings от Samsung.

Samsung официально не объявляла дату презентации гаджета, как и в целом планы на него, но многие журналисты считают, что Samsung Galaxy SmartTag могут представить 14 января вместе с новым семейством смартфонов Galaxy S21.