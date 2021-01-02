Windows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий Windows

Издание Windows Latest со ссылкой на данные аналитических компаний NetMarketShare и StatCounter поделились данными о количестве установленных версий Windows на компьютерах за 2020 год. Windows 7 до сих пор находится в лидерах.

14 января 2020 года Microsoft прекратила выпускать критические обновления безопасности и оказывать техническую поддержку пользователям Windows 7. Компания предлагала всем пользователям этой версии операционной системы бесплатно (при наличии лицензии) перейти на Windows 10. Что удивительно — миллионы людей отказались от этого предложения.

На данный момент, по статистике StatCounter, Windows 7 установлена на 17,6% Windows-компьютеров во всём мире. В 2019 году доля этой ОС составляла 25,56%. Так что после окончательного прекращения поддержки доля снизилась всего на 8%. А вот NetMarketShare предоставляет несколько другие цифры. По их информации доля Windows 7 составляет сейчас 21%, и это на 10% меньше по сравнению с их данными за 2019 год.

Превалирование Windows 7 на рынке, возможно, связано с тем, что многие организации, приобретшие лицензию на систему, не спешат обновляться на Windows 10, чтобы избежать дополнительных затрат, связанных с обновлением парка ПК и необходимостью дополнительного обслуживания. Тем более практически весь существующий софт продолжает оптимизироваться для Windows 7.

Парадоксально, но в обеих сводках в пятёрке самых популярных версий продолжает находиться Windows XP. Правда её доля сильно упала и составляет менее 1 %.



Доля Windows 10 на рынке, вероятно, может увеличиться в 2021 году, когда Microsoft выпустит Windows 10X и обновление «Sun Valley».