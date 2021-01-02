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Владельцы новых Tesla Model 3 и Model Y могли столкнуться с проблемами в работе отопления

Кроссоверы Tesla Model Y изначально оснащались тепловым насосом, который должен был повысить эффективность работы климатической установки. Tesla Model 3 тепловой насос получила только в ходе обновления 2021 модельного года. Канадские владельцы электромобилей Tesla начали жаловаться на работу отопителя, проблема может быть связана с тепловым насосом.

Источник изображения: Green Car Reports

Источник изображения: Green Car Reports

С появлением в продаже кроссоверов Tesla Model Y стало ясно, что они оснащаются тепловыми насосами, которые перераспределяют тепло для обогрева салона, на что во всех остальных моделях электромобилей марки тратился заряд тягового аккумулятора, поскольку за обогрев отвечают резистивные элементы. Тепловой насос, теоретически, позволял нагревать жидкость от электродвигателя, который при работе выделяет тепло, а затем использовать эту энергию для обогрева салона. Запас хода электромобиля в холодном климате при этом должен страдать меньше.

Как сообщает Electrek, владельцы новых электромобилей Tesla Model Y и Model 3 в Канаде начали массово жаловаться на отказ в работе системы отопления салона. Одна из пострадавших сообщила, что её Tesla Model 3 забрали в фирменный сервис до 11 января. Хотя подменный электромобиль был предоставлен, подобная задержка может говорить о том, что проблема достаточно распространена, а сервисы работают с большой загрузкой. Tesla Model 3, как предполагается, тепловой насос получила в ходе обновления к 2021 году. Является ли тепловой насос источником проблем с отоплением, пока можно только догадываться, но наверняка ответ на этот вопрос скоро будет получен.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, слухи,
Теги: tesla, tesla model 3, tesla model y, электромобили
tesla, tesla model 3, tesla model y, электромобили
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