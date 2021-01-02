Страны Европы выделили 145 млрд евро на освоение техпроцессов вплоть до 2 нм

В прошлом году мы могли наблюдать, как своеобразно выражают свою обеспокоенность «технологическим суверенитетом» американские власти. Китай в итоге обложили санкциями, а тайваньскую TSMC склонили построить в Аризоне предприятие по выпуску 5-нм продукции, которое будет готово к 2023 году. В Европе тоже есть инициатива по развитию местной полупроводниковой отрасли.

Ещё в начале декабря семнадцать европейских стран подписали совместную декларацию по финансированию разработки экономичных процессоров с функцией защиты данных и освоению литографических технологий с нормами до 2 нм включительно. В ближайшие два или три года на эти нужды будет выделено 145 млрд евро.

Как гласит опубликованный Еврокомиссией вывод, создание защищённых процессоров для применения в автомобилях, медицинском оборудовании, мобильных телефонах и сетевых компонентах обеспечивает конкурентоспособность на мировом уровне. В полупроводниковой отрасли выделено семь ключевых направлений для финансирования разработок из европейского бюджета.

Предполагается, что государственные деньги будут направлены на финансирование тех проектов, которые только за счёт частного капитала не могут быть реализованы в силу своей убыточности или высокой степени риска. Общими усилиями европейские страны позволят создать передовые процессоры и сопутствующие технологии их производства. В результате подобных инициатив могут возникнуть промышленные альянсы, объединяющие компании разных стран. Упор будет делаться на разработку современных датчиков, компонентов для систем искусственного интеллекта, микроконтроллеров, компонентов с низким энергопотреблением и защищённых процессоров. Оборудование для производства полупроводниковых изделий тоже не останется без материальной поддержки европейских властей.

Авторы инициативы обеспокоены тем, что доля Европы на мировом рынке полупроводниковых компонентов не превышает 10 %, регион в значительной степени зависит от других стран, поэтому необходимо развивать локальные разработку и производство. Документ подписан представителями Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Мальты, Нидерландов, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии и Эстонии. Если учесть, что интересы Нидерландов может представлять выпускающий литографическое оборудование холдинг ASML, то задача освоения 2-нм технологии касается его прямым и непосредственным образом.