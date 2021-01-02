3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиСтраны Европы выделили 145 млрд евро на ...
Новости Hardware

Страны Европы выделили 145 млрд евро на освоение техпроцессов вплоть до 2 нм

В прошлом году мы могли наблюдать, как своеобразно выражают свою обеспокоенность «технологическим суверенитетом» американские власти. Китай в итоге обложили санкциями, а тайваньскую TSMC склонили построить в Аризоне предприятие по выпуску 5-нм продукции, которое будет готово к 2023 году. В Европе тоже есть инициатива по развитию местной полупроводниковой отрасли.

Источник изображения: Еврокомиссия, EETimes

Источник изображения: Еврокомиссия, EETimes

Ещё в начале декабря семнадцать европейских стран подписали совместную декларацию по финансированию разработки экономичных процессоров с функцией защиты данных и освоению литографических технологий с нормами до 2 нм включительно. В ближайшие два или три года на эти нужды будет выделено 145 млрд евро.

Как гласит опубликованный Еврокомиссией вывод, создание защищённых процессоров для применения в автомобилях, медицинском оборудовании, мобильных телефонах и сетевых компонентах обеспечивает конкурентоспособность на мировом уровне. В полупроводниковой отрасли выделено семь ключевых направлений для финансирования разработок из европейского бюджета.

Предполагается, что государственные деньги будут направлены на финансирование тех проектов, которые только за счёт частного капитала не могут быть реализованы в силу своей убыточности или высокой степени риска. Общими усилиями европейские страны позволят создать передовые процессоры и сопутствующие технологии их производства. В результате подобных инициатив могут возникнуть промышленные альянсы, объединяющие компании разных стран. Упор будет делаться на разработку современных датчиков, компонентов для систем искусственного интеллекта, микроконтроллеров, компонентов с низким энергопотреблением и защищённых процессоров. Оборудование для производства полупроводниковых изделий тоже не останется без материальной поддержки европейских властей.

Авторы инициативы обеспокоены тем, что доля Европы на мировом рынке полупроводниковых компонентов не превышает 10 %, регион в значительной степени зависит от других стран, поэтому необходимо развивать локальные разработку и производство. Документ подписан представителями Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Мальты, Нидерландов, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии и Эстонии. Если учесть, что интересы Нидерландов может представлять выпускающий литографическое оборудование холдинг ASML, то задача освоения 2-нм технологии касается его прямым и непосредственным образом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC
У TSMC всё идёт по плану: массовое производство 3-нм чипов стартует в 2022 году, а в освоении 2-нм норм произошёл прорыв
TSMC нашла клиента на 2-нм техпроцесс
Минпромторг передумал отдавать разработчикам российских процессоров выигранный ими 21 млрд рублей
Япония запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе через 15 лет. Toyota возмущена
Представлен Xiaomi Mi 11 — первый в мире смартфон на Snapdragon 888
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, европа, литография, финансирование
полупроводники, европа, литография, финансирование
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077 140
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 99
Caviar создала самую дорогую PlayStation 5 в мире: 20 кг чистого золота и контроллер с кожей крокодила 96
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 93

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Страны Европы выделили 145 млрд евро на освоение техпроцессов вплоть до 2 нм
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
Xiaomi Mi 11 Pro показался на изображениях — совершенно новый набор камер со 120-кратным зумом
Стало известно, как будут выглядеть умные метки Samsung Galaxy SmartTag
Вместе с чипсетом Intel Z590 будут выпущены B560 и H510: стали известны их логотипы
Windows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий Windows 8 ч.
Новая статья: Итоги 2020 года: лучшие игры по версии читателей и редакции 11 ч.
Google скоро отключит возможность переноса медиатеки из Play Music в YouTube Music 17 ч.
Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду 19 ч.
Huawei удалила игры Tencent из своего магазина приложений 19 ч.
Свежий трейлер аниме-файтинга Guilty Gear: Strive демонстрирует бойца Андзи Мито 22 ч.
5 минут нового игрового процесса Hitman 3 в Дубае 01-01 10:24
В EGS началась последняя предновогодняя раздача — до 7 января бесплатной стала Jurassic World Evolution 31-12 19:42
Edge: разработчики Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились со сроками выхода игры 31-12 17:33
Google закроет сервис Cloud Print 1 января 2021 года 31-12 17:06
Владельцы новых Tesla Model 3 и Model Y могли столкнуться с проблемами в работе отопления 3 ч.
Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году 13 ч.
Самый быстрый электрокар Aspark Owl поступил в продажу за $3,5 млн 13 ч.
Семёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлн 15 ч.
Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной памяти составит 128 Гбайт 17 ч.
В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault 23 ч.
Vivo iQOO 7 засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 888 и 12 Гбайт оперативной памяти 23 ч.
Huawei P50 Pro получит только одну фронтальную камеру 01-01 10:21
Предложенные американскими регуляторами методы идентификации дронов вызвали дискуссию 01-01 10:10
Видео: Poco рассказала о достижениях в 2020 году и намекнула на смартфон F2 среднего класса 01-01 09:47