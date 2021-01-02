Данные о характеристиках и ценах SSD Samsung 870 EVO SATA указывают на скорый анонс

Немецкое издание WinFuture сообщило, что Samsung собирается возродить серию твердотельных накопителей EVO. Южнокорейский гигант вот-вот анонсирует новое семейство Samsung 870 EVO. Накопители, которые уже засветились в нескольких интернет-магазинах Европы и США, будут иметь стандартный формат 2,5" и поддерживать интерфейс SATA III.

Неясно, будет ли Samsung предлагать те же SSD в вариантах mSATA и M.2 2280, как это делала в прошлом. Точная модель контроллера SSD и чипов NAND внутри Samsung 870 EVO пока остаётся загадкой. Если накопитель будет чем-то похож на предшественника, Samsung 860 EVO, мы можем увидеть использование памяти TLC (трёхбитные ячейки) V-NAND.

По ёмкости Samsung 870 EVO не преподнесёт никаких сюрпризов. Согласно WinFuture, Samsung предложит накопитель пяти основных вариантов: 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт. Этого и следовало ожидать, поскольку Samsung не выпускала накопители EVO ёмкостью 120 Гбайт с момента создания 850 EVO.

Сообщается, что Samsung 870 EVO обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 560 Мбайт/с и 530 Мбайт/с соответственно. Это лишь на 10 Мбайт/с лучше, чем показатели Samsung 860 EVO — неудивительно, поскольку Samsung 870 EVO, как и его предшественники, ограничен интерфейсом SATA III. Производительность при случайном чтении и записи неизвестна.

Samsung 870 EVO может быть скромным обновлением Samsung 860 EVO, если информация WinFuture о надёжности накопителя верна. Вариант 4 Тбайт якобы рассчитан на 2400 TBW (записанных терабайт), что соответствует показателям Samsung 860 EVO 4 Тбайт. Samsung, скорее всего, предложит обычную ограниченную пятилетнюю гарантию.

Что касается стоимости, то Samsung 870 EVO будет продаваться по цене от €70 до €450 (от $85 до $550), в зависимости от ёмкости. Немецкое новостное издание не уточняет, где были обнаружены цены, но в США они могут быть ниже. Для справки: Samsung 860 EVO 250 Гбайт и 4 Тбайт стоят в США сегодня соответственно $44,99 и $499,99.