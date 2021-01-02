Договорились: игры Tencent вернулись в магазин приложений Huawei

Популярные мобильные игры — это курицы, несущие золотые яйца. Резать таких — себе навредить. Но если у несушки двое или больше владельцев, то в пылу спора о разделении выгод иную «курицу» могут и придушить, виртуально. Так произошло в процессе спора компаний Tencent и Huawei. Стороны не договорились о комиссии на новый срок и популярнейшие во всём мире игры Tencent вылетели из магазина приложений Huawei. К счастью для любителей, ненадолго.

Спустя 20 часов игры Tencent, включая мегапопулярные Honor of Kings и Game for Peace, оказались снова доступны для загрузки в Huawei AppGallery. Ранее сообщалось, что запрос на удаление игр сделала сама Tencent. Согласно официальным сообщениям обеих компаний, прежний договор на размещение игр и разделение выручки от загруженных приложений закончил своё действие, а новый не успели заключить.

По неофициальным данным, компанию Tencent не устраивал процент, который она отдавала владельцу магазина компании Huawei. В Китае разработчики отдают операторам или владельцам магазинов 50 %, тогда как Apple App Store, Google Play и Steam, например, получают только 30 % комиссии. Очевидно, что Tencent также хотела снизить комиссию, которую она отдавала Huawei, с 50 % до 30 % или около того. Судя по тому, что игры компании вернулись в магазин Huawei, стороны договорились о новых условиях.