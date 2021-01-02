Наблюдать за звездопадом Квадрантиды в ночь на 3 января будет сложнее из-за слишком яркой Луны

Стало известно о том, что наблюдать максимальную активность метеорного потока Квадрантиды в ночь на 3 января будет сложнее из-за слишком яркой Луны. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Несмотря на неблагоприятные условия для наблюдения, увидеть звездопад можно будет со всей территории России, а максимальной активности он достигнет именно в ночь на 3 января. Ожидается, что в период максимальной активности на небе можно будет увидеть до 110 метеоров в час.

«Условия наблюдения Квадрантид неблагоприятны. Убывающая, почти полная Луна (полнолуние было 30 декабря) помешает любоваться звездопадом, так как всю ночь будет сиять над юго-восточным горизонтом», — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Людям, которые всё же хотят попытаться разглядеть звездопад при лунной подсветке, астрономы рекомендуют смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба. В этой части небосвода располагается радиант Квадрантид, который является областью вылета метеоров. Согласно имеющимся данным, он будет находиться в созвездии Волопас.

Напомним, поток Квадрантиды получил своё название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Ранее сообщалось о том, что во время максимальной активности скорость потока метеоров может достигать 40 км/с. Ожидается, что звездопад будет хорошо виден жителям Сибири, поскольку во время периода максимальной активности потока в регионе прогнозируется существенное похолодание и отсутствие осадков. Это делает условия наблюдения за небом более благоприятными.