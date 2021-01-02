3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосНаблюдать за звездопадом Квадрантиды в н...
Новости Hardware

Наблюдать за звездопадом Квадрантиды в ночь на 3 января будет сложнее из-за слишком яркой Луны

Стало известно о том, что наблюдать максимальную активность метеорного потока Квадрантиды в ночь на 3 января будет сложнее из-за слишком яркой Луны. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Изображение: ТАСС

Изображение: ТАСС

Несмотря на неблагоприятные условия для наблюдения, увидеть звездопад можно будет со всей территории России, а максимальной активности он достигнет именно в ночь на 3 января. Ожидается, что в период максимальной активности на небе можно будет увидеть до 110 метеоров в час.

«Условия наблюдения Квадрантид неблагоприятны. Убывающая, почти полная Луна (полнолуние было 30 декабря) помешает любоваться звездопадом, так как всю ночь будет сиять над юго-восточным горизонтом», — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Людям, которые всё же хотят попытаться разглядеть звездопад при лунной подсветке, астрономы рекомендуют смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба. В этой части небосвода располагается радиант Квадрантид, который является областью вылета метеоров. Согласно имеющимся данным, он будет находиться в созвездии Волопас.

Напомним, поток Квадрантиды получил своё название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Ранее сообщалось о том, что во время максимальной активности скорость потока метеоров может достигать 40 км/с. Ожидается, что звездопад будет хорошо виден жителям Сибири, поскольку во время периода максимальной активности потока в регионе прогнозируется существенное похолодание и отсутствие осадков. Это делает условия наблюдения за небом более благоприятными.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году
Обсерватория «Спектр-РГ» зафиксировала разрушение звезды сверхмассивной чёрной дырой
«Роскосмос» выпустил итоговое видео о своих космических достижениях в 2020 году
Фото дня: слияние Юпитера и Сатурна в двойную планету
Главный конструктор КБ «Салют»: сделать «Ангару» многоразовой можно, но смысла в этом нет
Сегодня вечером Юпитер и Сатурн «сольются» в одну планету впервые за почти 800 лет
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: квадрантиды, звездопад, метеоры
квадрантиды, звездопад, метеоры
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077 140
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 99
Caviar создала самую дорогую PlayStation 5 в мире: 20 кг чистого золота и контроллер с кожей крокодила 96
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 93

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Страны Европы выделили 145 млрд евро на освоение техпроцессов вплоть до 2 нм
Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
Предложенные американскими регуляторами методы идентификации дронов вызвали дискуссию
Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной памяти составит 128 Гбайт
В Google TV будет доступен контент из трёх десятков стриминговых сервисов 2 мин.
Microsoft выпустила обновление для удаления Flash Player из Windows 10 16 мин.
Договорились: игры Tencent вернулись в магазин приложений Huawei 2 ч.
Windows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий Windows 11 ч.
Новая статья: Итоги 2020 года: лучшие игры по версии читателей и редакции 14 ч.
Google скоро отключит возможность переноса медиатеки из Play Music в YouTube Music 20 ч.
Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду 22 ч.
Huawei удалила игры Tencent из своего магазина приложений 22 ч.
Свежий трейлер аниме-файтинга Guilty Gear: Strive демонстрирует бойца Андзи Мито 01-01 13:21
5 минут нового игрового процесса Hitman 3 в Дубае 01-01 10:24
Прототип Tesla Model S с обновлённым дизайном замечен в окрестностях Пало-Альто 14 мин.
Tesla открыла в Шанхае свою крупнейшую в мире станцию зарядки электромобилей на 72 стойки 18 мин.
Наблюдать за звездопадом Квадрантиды в ночь на 3 января будет сложнее из-за слишком яркой Луны 2 ч.
Владельцы новых Tesla Model 3 и Model Y могли столкнуться с проблемами в работе отопления 6 ч.
Стало известно, как будут выглядеть умные метки Samsung Galaxy SmartTag 15 ч.
Вместе с чипсетом Intel Z590 будут выпущены B560 и H510: стали известны их логотипы 16 ч.
Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году 16 ч.
Самый быстрый электрокар Aspark Owl поступил в продажу за $3,5 млн 16 ч.
Семёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлн 18 ч.
Xiaomi Mi 11 Pro показался на изображениях — совершенно новый набор камер со 120-кратным зумом 22 ч.