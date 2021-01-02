Прототип Tesla Model S с обновлённым дизайном замечен в окрестностях Пало-Альто

Прототип электрического седана Tesla Model S с обновлённым дизайном «засветился» на дороге невдалеке от штаб-квартиры Tesla в Пало-Альто (Калифорния, США). Пока неясно, является ли он прототипом очередной версии серийной модели Model S с обновлённым дизайном или же прототипом электромобиля Model S Plaid, появление которого ожидается не раньше конца этого года.

Замеченный прототип имеет несколько отличий от серийной модели Model S, включая более широкий корпус, новый диффузор заднего бампера, отсутствие хрома в большей части отделки кузова, новые фары и, возможно, обновлённые колеса, хотя они и очень похожи на колеса Tesla Arachnid.

Во всяком случае, это не связано с модификацией сторонних производителей, так как на кадрах видео, размещённого на YouTube-канале «The Kilowatts» видно, что у автомобиля имеются номера автопроизводителя.

Ещё в 2018 году появились сообщения о том, что Tesla работает над значительным обновлением дизайна для Model S и Model X, которое планировалось произвести летом 2019 года. Но затем планы компании изменились, так как она сосредоточила все свои ресурсы на наращивании производства Model 3. По всей видимости, пришло время, чтобы Tesla наконец обновила дизайн Model S и, возможно, вместе с этим и Model X.