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В Google TV будет доступен контент из трёх десятков стриминговых сервисов

В сентябре 2020 года Google представила новое поколение Chromecast на платформе Google TV. Однако Google TV также постепенно приходит и на смартфоны, в качестве замены приложения Play Фильмы. Особенностью приложения является интеграция со сторонними стримингами, и сегодня стало известен их полный список для Google TV.

Приложение Google TV, запущенное на Pixel 5

Приложение Google TV, запущенное на Pixel 5

Единственным минусом для российских пользователей является то, что агрегирование контента между разными стриминговыми сервисами в Google TV, как и само приложение, доступно пока только на территории США. Однако стоит отдать должное компании Google за то, что она заботится о комфорте своих пользователей, потому что, имея несколько подписок на разные платформы, достаточно сложно эффективно искать новый контент. Google TV же имеет собственный алгоритм рекомендаций, который не сфокусирован на какой-то одной платформе.

Полный список выглядит так:

  • ABC
  • Amazon Prime Video
  • AMC
  • A&E
  • CBS All Access
  • Crackle
  • Comedy Central
  • DC Universe
  • Disney NOW
  • Disney+
  • Epix Now
  • Fox Now
  • Hulu
  • HBO Go
  • HBO Max
  • History
  • Lifetime
  • MTV
  • NBC
  • Peacock
  • Pluto TV
  • Showtime
  • Showtime Anytime
  • Sling TV
  • Starz
  • TBS
  • The CW
  • TNT
  • Tubi TV
  • VH1

Достаточно странно, что в списке отсутствует Netflix, так как это платформа, которая по своим масштабам (по числу пользователей и количеству эксклюзивного контента) превосходит многих конкурентов из приведённого списка. На данный момент неизвестно, станет Google TV когда-либо доступен в России. В целом если учесть, что компания, как правило, большинство своих основных сервисов старается оптимизировать для нашего рынка — надежда есть.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: google, google tv, play фильмы
google, google tv, play фильмы
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