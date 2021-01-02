В Google TV будет доступен контент из трёх десятков стриминговых сервисов

В сентябре 2020 года Google представила новое поколение Chromecast на платформе Google TV. Однако Google TV также постепенно приходит и на смартфоны, в качестве замены приложения Play Фильмы. Особенностью приложения является интеграция со сторонними стримингами, и сегодня стало известен их полный список для Google TV.
Единственным минусом для российских пользователей является то, что агрегирование контента между разными стриминговыми сервисами в Google TV, как и само приложение, доступно пока только на территории США. Однако стоит отдать должное компании Google за то, что она заботится о комфорте своих пользователей, потому что, имея несколько подписок на разные платформы, достаточно сложно эффективно искать новый контент. Google TV же имеет собственный алгоритм рекомендаций, который не сфокусирован на какой-то одной платформе.
Полный список выглядит так:
- ABC
- Amazon Prime Video
- AMC
- A&E
- CBS All Access
- Crackle
- Comedy Central
- DC Universe
- Disney NOW
- Disney+
- Epix Now
- Fox Now
- Hulu
- HBO Go
- HBO Max
- History
- Lifetime
- MTV
- NBC
- Peacock
- Pluto TV
- Showtime
- Showtime Anytime
- Sling TV
- Starz
- TBS
- The CW
- TNT
- Tubi TV
- VH1
Достаточно странно, что в списке отсутствует Netflix, так как это платформа, которая по своим масштабам (по числу пользователей и количеству эксклюзивного контента) превосходит многих конкурентов из приведённого списка. На данный момент неизвестно, станет Google TV когда-либо доступен в России. В целом если учесть, что компания, как правило, большинство своих основных сервисов старается оптимизировать для нашего рынка — надежда есть.
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