В Google TV будет доступен контент из трёх десятков стриминговых сервисов

В сентябре 2020 года Google представила новое поколение Chromecast на платформе Google TV. Однако Google TV также постепенно приходит и на смартфоны, в качестве замены приложения Play Фильмы. Особенностью приложения является интеграция со сторонними стримингами, и сегодня стало известен их полный список для Google TV.

Единственным минусом для российских пользователей является то, что агрегирование контента между разными стриминговыми сервисами в Google TV, как и само приложение, доступно пока только на территории США. Однако стоит отдать должное компании Google за то, что она заботится о комфорте своих пользователей, потому что, имея несколько подписок на разные платформы, достаточно сложно эффективно искать новый контент. Google TV же имеет собственный алгоритм рекомендаций, который не сфокусирован на какой-то одной платформе.

Полный список выглядит так:

ABC

Amazon Prime Video

AMC

A&E

CBS All Access

Crackle

Comedy Central

DC Universe

Disney NOW

Disney+

Epix Now

Fox Now

Hulu

HBO Go

HBO Max

History

Lifetime

MTV

NBC

Peacock

Pluto TV

Showtime

Showtime Anytime

Sling TV

Starz

TBS

The CW

TNT

Tubi TV

VH1

Достаточно странно, что в списке отсутствует Netflix, так как это платформа, которая по своим масштабам (по числу пользователей и количеству эксклюзивного контента) превосходит многих конкурентов из приведённого списка. На данный момент неизвестно, станет Google TV когда-либо доступен в России. В целом если учесть, что компания, как правило, большинство своих основных сервисов старается оптимизировать для нашего рынка — надежда есть.