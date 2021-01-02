Tesla открыла в Шанхае свою крупнейшую в мире станцию зарядки электромобилей на 72 стойки

Политика Tesla в отношении развёртывания сетей зарядных станций строится на том, что владельцы электромобилей не должны стоять в очередях. На зарядку и так уходит много времени, чтобы ещё дожидаться своей очереди даже из двух человек. Поэтому компания всегда строит станции с избытком стоек. И сейчас она установила личный рекорд, открыв в Шанхае станцию на 72 стойки Supercharger.

В ноябре Tesla сообщила, что по всему миру она установила 20 тыс. стоек Supercharger. Если компания сохранит новый темп по ускоренному развёртыванию новых станций, то следующие 20 тыс. стоек появятся намного раньше, чем планировалось. Именно с этой целью компания строит в Шанхае свой завод для производства в Китае стоек для зарядных станций, который начнёт выпускать продукцию уже в феврале этого года. Заявленная мощность предприятия, напомним, 10 тыс. зарядных стоек в год.

Следует уточнить, что хотя новая шанхайская станция по зарядке электромобилей Tesla хоть и содержит рекордное число стоек, она не самая мощная в мире. Дело в том, что установленные там стойки могут отдавать 120 кВт. Максимально возможную на сегодня мощность 250 кВт дают только стойки Supercharger V3. Они ещё не распространены, но в США компания устанавливает на новых станциях именно такие. В ноябре Tesla запустила крупнейшую на тот момент зарядную станцию на 56 стоек в Файрбо, Калифорния. Как раз там установлены стойки Supercharger V3 и это самая мощная в мире по возможностям заряжать электромобили зарядная станция.