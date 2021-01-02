Microsoft Edge 88 предупредит об «утёкших» паролях

Microsoft активно работает над улучшением своего браузера Microsoft Edge, основанного на движке Chromium. В обновлении, которое выйдет в январе 2021 года, появится проверка паролей на предмет кражи. Браузер будет сверять информацию с базами данных «слитых» логинов и паролей.

Это улучшение появится в сборке Microsoft Edge 88. Мониторинг паролей будет уведомлять пользователей при обнаружении подобной мошеннической деятельности и советовать изменить данные в целях сохранения безопасности. Для этого пароли должны быть синхронизированы с учётной записью Microsoft.

Также компания добавит вертикальную навигацию между открытыми вкладками и расширенную функциональность для работы с PDF-файлами. Кроме того, Microsoft работает над улучшением механизма защиты от спама. Присутствующая в Chromium защита, по мнению сотрудника Microsoft Эрика Лоуренса, может работать неправильно и блокировать доступ к некоторым URL-адресам. Поэтому в компании надеются улучшить этот механизм.