Судя по патенту, AMD собирается применить чиплеты в видеокартах, несмотря на трудности

Новая заявка, поданная в Патентное ведомство США в последний день ушедшего года, описывает подход AMD к потенциальному дизайну графического ускорителя на базе чиплетов. Производитель указал на проблемы в такой конструкции и объяснил, как можно было бы избежать их в будущем.

По словам AMD, до сих пор графические процессоры остаются монолитными чипами не просто так: есть масса проблем с взаимодействием нескольких чипов. Текущий графический конвейер не особенно эффективен для работы с несколькими графическими процессорами (то же касается конфигураций вроде Crossfire или SLI), так как порой трудно распределить задачи между несколькими активными кристаллами в системе. AMD описывает также сложную и дорогостоящую с точки зрения дизайна синхронизацию содержимого памяти между несколькими чипами ГП.

AMD считает, что таких проблем можно было бы избежать, внедрив «пассивные перекрёстные связи с высокой пропускной способностью» (high bandwidth passive crosslinks). Согласно AMD, первый чипсет ГП должен быть напрямую связан с ЦП, в то время как каждый из графических чиплетов в массиве — связан с первым ГП через пассивную перекрёстную связь. Такие связи должны быть размещены в кремниевом слое-интерпозере (interposer), представляющем собой промежуточную пластину с проводниками в одном или нескольких слоях. Группа связанных таким образом чиплетов будет работать, по сути, как система на чипе.

В обычных графических процессорах имеется общий кеш последнего уровня (LLC), но во избежание проблем с синхронизацией AMD считает, что каждый из чиплетов должен получить собственный LLC, причём все они должны быть унифицированными и согласованным для всех чиплетов.

AMD публично не подтвердила, что работает над дизайном графического ускорителя на базе чиплетов. Однако ходили слухи, что дизайн RDNA 3+ может быть основан на чиплетах. AMD имеет большой опыт работы с многочиповыми дизайнами, особенно в своих процессорах Ryzen и различных APU, включая игровые консоли.

Ожидается, что оба конкурента, NVIDIA и Intel, тоже могут пойти по этому пути, что позволит им выпускать ускорители с более высокой производительностью. Intel уже подтвердила, что работает над видеокартами Xe-HP с многочиповым дизайном — их дебют ожидается в этом году. По слухам, NVIDIA представит свой первый подобный ускоритель вместе с архитектурой Hopper. Ещё в 2019 году главный научный советник NVIDIA Билл Далли (Bill Dally) говорил, что компания разработала технологию создания графического ускорителя с многокристальной компоновкой.