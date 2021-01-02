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Нью-йоркская биржа на днях проведёт делистинг трёх крупнейших сотовых операторов Китая

Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) начала делистинг трёх крупнейших государственных телекоммуникационных компаний Китая. Делается это в соответствии с распоряжением администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), запрещающим американским инвесторам владеть пакетами акций компаний, подозреваемых в связях с китайскими военными.

AP

AP

Этот шаг крупнейшей биржи США следует за схожими решениями со стороны других финансовых структур, ограничивающих доступ китайских компаний к капиталам американских инвесторов. China Mobile, China Telecom и China Unicom пока торгуются в Гонконге, что снизит ущерб от удаления с NYSE.

Поддерживаемый государством крупнейший оператор мобильной связи China Mobile в прошлом году принёс выручку в $107 млрд. China Telecom получила $54 млрд, а China Unicom — $42 млрд. NYSE заявила, что компании имеют право оспорить решение, но делистинг должен начаться уже 7 января.

Биржа сообщила, что решение было принято во исполнение указа, подписанного президентом США Дональдом Трампом в ноябре. Приказ запрещает проводить с 11 января 2021 года новые сделки с акциями китайских предприятий, которые, по утверждениям Пентагона, связаны с китайскими военными, и даёт существующим акционерам право до ноября избавиться от своих акций.

Aly Song / Reuters

Aly Song / Reuters

Бывший чиновник администрации Трампа Элбридж Колби (Elbridge Colby), который помог сформировать более жёсткую линию в отношении Китая, назвал этот шаг давно назревшим: «Безрассудно позволять аффилированным с государством китайским компаниям, обслуживающим военный и силовой аппарат КНР, иметь такой лёгкий доступ к рынкам капитала США».

Бывший директор Совета национальной безопасности по Китаю при администрации Обамы Эван Медейрос (Evan Medeiros) считает, что президентские действия направлены на то, чтобы закрепить долгосрочное соперничество в отношениях между США и Китаем. «Этот политический шаг в бо́льшей степени, чем большинство предыдущих, ускоряет экономическое разделение», — сказал он, добавив, что действия были предприняты в то время, когда Китай открывал свои рынки капитала для инвесторов из США.

Давление администрации Трампа на китайские компании, котирующиеся в США, спровоцировало волну вторичного размещения на Гонконгской бирже крупнейших технологических компаний Китая, включая группы электронной коммерции Alibaba и JD.com. Китайская интернет-компания Baidu также сообщила, что рассматривает возможность публичного размещения акций в Гонконге.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, финансовые новости и аналитика,
Теги: китай, торговая война, нью-йорк, биржа, операторы связи
китай, торговая война, нью-йорк, биржа, операторы связи
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