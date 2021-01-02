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Биткоин подорожал до $31 000

Самая популярная криптовалюта в мире достигла нового рекорда. Стоимость одной «монеты» преодолела отметку в $31 тысячу по данным CoinMarketCap. За декабрь стоимость криптовалюты выросла на 50%, при этом в марте 2020-го биткоин стоил $5-7 тысяч. Парой часов ранее СМИ писали о преодолении отметки в $30 тысяч.

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Криптовалюта до сих пор находится в стадии роста. За последние сутки биткоин подорожал примерно на 5% — это около $1,8 тысяч. Вполне возможно, в ближайшее время цифры станут ещё больше. Причиной такого роста стоимости под конец 2020 года стал приток большого количества новых инвесторов, а также появление интереса к торгам у институциональных инвесторов. Например, фонд Guggenheim Investments потратил на покупку биткоин $5 млрд.

График биткоина на бирже

График биткоина на бирже

Бывший аналитик инвестбанка «JPMorgan» Тон Вейс предположил, что эта криптовалюта в ближайший год может вырасти в цене в 10 раз — до $300-400 тысяч. Также аналитики JPMorgan опасаются, что в 2021 году рост интереса к биткоину может даже понизить стоимость золота.

На данный момент рыночная капитализация биткоина составляет $572,5 млрд. За 2020 год он вырос в своей стоимости в четыре раза. На момент написания материала торги идут на уровне $31,1 тысяч. Всего пару дней назад мы писали о том, что криптовалюта преодолела плану $29 тысяч.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Учет финансов,
Теги: биткоин, криптовалюта, криптовалюты
биткоин, криптовалюта, криптовалюты
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