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Дептранс Москвы заявил о начале тестирования виртуальной карты «Тройка» для проезда в общественном транспорте

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы опубликовал в своём телеграм-канале информацию о начале тестирования виртуальной карты «Тройка» для владельцев Android-смартфонов с модулем NFC.

Источник изображения: mos.ru

Источник изображения: mos.ru

«Мы начали тестирование виртуальной «Тройки» в метро. В этом году в смартфонах Android с модулем NFC заработает виртуальная «Тройка». Больше никаких лишних карт и очереди за билетами», — говорится в заявлении.

В начале декабря заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что транспортную карту можно будет добавить в виртуальные кошельки Samsung Pay и Google Pay. Позднее обещают добавить поддержку и Apple Wallet для пользователей iPhone.

Доступ к тестированию получит ограниченный круг лиц, точные сроки запуска виртуальной карты «Тройка» не сообщаются. Также Депртранс Москвы планирует внедрить в 2021 году оплату в общественном транспорте при помощи системы распознавания лица.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: дептранс, москва, карта тройка, samsung pay, google pay
дептранс, москва, карта тройка, samsung pay, google pay
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