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Власти Поднебесной пообещали принять меры в ответ на делистинг трёх китайских операторов связи на Нью-Йоркской бирже

Ранее стало известно о том, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) в ближайшее время начнёт процедуру делистинга трёх крупнейших государственных телекоммуникационных компаний Китая. В ответ на это власти Поднебесной пообещали принять ответные меры, которые позволят защитить интересы компаний.

Согласно имеющимся данным, процесс снятия с торгов акций компаний China Mobile, China Unicom и China Telecom должен начаться уже 7 января. Решение NYSE было объявлено через некоторое время после того, как в ноябре прошлого года американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) запретил инвесторам из США владеть акциями компаний, которые, как предполагается, находятся под контролем китайских военных.

«Такое злоупотребление национальной безопасностью и государственной властью для подавления деятельности китайских компаний не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику. Это не только нарушает законные права китайских компаний, но также вредит интересам инвесторов в других странах, в том числе в Соединённых Штатах», — говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

Хотя Министерство торговли пообещало принять меры, направленные на защиту китайских компаний, оно также призвало США пойти навстречу Поднебесной, чтобы вернуть двусторонние торговые отношения в нужное русло.

Источник отмечает, что в последние недели нахождения у власти Дональда Трампа давление на Китай значительно возросло и отношения между двумя крупнейшими экономиками мира становятся всё более напряжёнными. В декабре прошлого года Министерство торговли США внесло в так называемый чёрный список десятки компаний из Китая, обвинив Пекин в использовании гражданских технологий в военных целях.

Китайские дипломаты также выразили надежду на то, что новый президент США Джо Байден (Joseph Biden), который вступит в должность 20 января, сможет снизить уровень напряжённости между двумя странами.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: торговая война, биржа, сша, китай
торговая война, биржа, сша, китай
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