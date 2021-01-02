Tesla чуть-чуть не дотянула до поставки 500 тысяч электрокаров в 2020 году

Tesla объявила, что почти достигла поставленной исполнительным директором Илоном Маском (Elon Musk) цели поставить 500 000 автомобилей в 2020 году — за год компании удалось доставить клиентам 499 550 автомобилей, или 99,91 % от психологической планки. Впрочем, всё не так однозначно: окончательный результат может отличаться на 0,5 %, поэтому в отчёте, который будет представлен в конце января, вершина может быть взята.

В любом случае, для Tesla это знаменательный результат, особенно с учётом серьёзного влияния карантинных мер в первом полугодии. В январе 2020 года Tesla заявила, что ожидает, что заметно превзойдёт цель по поставке 500 000 автомобилей по всему миру к концу года. Однако реальность внесла свои коррективы: из-за коронавируса компании пришлось закрыть на несколько недель свои заводы в Китае и во Фремонте (штат Калифорния).

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021

Илон Маск в течение года утверждал, что Tesla всё ещё сможет достичь цели, и компания шла по этому пути, в том числе представив в марте внедорожник Model Y раньше срока. Tesla поставила 88 400 автомобилей в первом квартале и 90 650 — во втором. В октябре компания сообщила, что доставила клиентам ещё 139 300 электрокаров (это больше ожиданий Уолл-стрит в 137 000 авто). Также III квартал стал пятым прибыльным подряд. Всё это привело к тому, что стоимость акций компании резко выросла и сделала её самым дорогим автопроизводителем на планете.

Tesla почти достигла цели по выпуску 500 000 автомобилей с помощью классического рывка в конце квартала. Например, даже главный дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) был замечен среди доставщиков автомобилей. Сам господин Маск на прошлой неделе призывал рабочих Tesla сделать всё возможное, чтобы достичь цели. «Это важный этап на пути к сплочению компании, — писал он. — Все критики, которые всего два года назад заявили, что мы никогда не добьёмся этого, называли нашу цель в полмиллиона электрокаров в 2020 году „невыполнимой“. Черт возьми, мы на пути к этому!».

В субботу Tesla заявила, что она произвела 179 757 и поставила 180 570 автомобилей в четвёртом квартале, в результате чего общее количество произведённых и доставленных покупателям электрокаров за 2020 год составило соответственно 509 747 и 499 550 единиц.

Производство полумиллиона электрокаров за год всего одной компанией — действительно важный этап по переводу автомобильной промышленности в будущее без двигателей внутреннего сгорания. Впрочем, однажды Илон Маск даже заявил, что Tesla сможет поставить 1 млн автомобилей в 2020 году, хотя затем ему пришлось отказаться от этой цифры, когда компания столкнулась с проблемами при наращивании производства своего первого массового электромобиля Model 3.

«Очень горд командой Tesla за достижение этой важной вехи! В начальные дни Tesla я думал, что у нас (даже при оптимистичных раскладах) шанс на выживание вообще 10 %, — признался Илон Маск в субботу в Твиттере. — На Tesla пришлось 2/3 всех личных и профессиональных страданий в моей жизни, вместе взятых. Но оно того стоило».