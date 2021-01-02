3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаTesla чуть-чуть не дотянула до поставки ...
Новости Hardware

Tesla чуть-чуть не дотянула до поставки 500 тысяч электрокаров в 2020 году

Tesla объявила, что почти достигла поставленной исполнительным директором Илоном Маском (Elon Musk) цели поставить 500 000 автомобилей в 2020 году — за год компании удалось доставить клиентам 499 550 автомобилей, или 99,91 % от психологической планки. Впрочем, всё не так однозначно: окончательный результат может отличаться на 0,5 %, поэтому в отчёте, который будет представлен в конце января, вершина может быть взята.

В любом случае, для Tesla это знаменательный результат, особенно с учётом серьёзного влияния карантинных мер в первом полугодии. В январе 2020 года Tesla заявила, что ожидает, что заметно превзойдёт цель по поставке 500 000 автомобилей по всему миру к концу года. Однако реальность внесла свои коррективы: из-за коронавируса компании пришлось закрыть на несколько недель свои заводы в Китае и во Фремонте (штат Калифорния).

Илон Маск в течение года утверждал, что Tesla всё ещё сможет достичь цели, и компания шла по этому пути, в том числе представив в марте внедорожник Model Y раньше срока. Tesla поставила 88 400 автомобилей в первом квартале и 90 650 — во втором. В октябре компания сообщила, что доставила клиентам ещё 139 300 электрокаров (это больше ожиданий Уолл-стрит в 137 000 авто). Также III квартал стал пятым прибыльным подряд. Всё это привело к тому, что стоимость акций компании резко выросла и сделала её самым дорогим автопроизводителем на планете.

Tesla почти достигла цели по выпуску 500 000 автомобилей с помощью классического рывка в конце квартала. Например, даже главный дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) был замечен среди доставщиков автомобилей. Сам господин Маск на прошлой неделе призывал рабочих Tesla сделать всё возможное, чтобы достичь цели. «Это важный этап на пути к сплочению компании, — писал он. — Все критики, которые всего два года назад заявили, что мы никогда не добьёмся этого, называли нашу цель в полмиллиона электрокаров в 2020 году „невыполнимой“. Черт возьми, мы на пути к этому!».

В субботу Tesla заявила, что она произвела 179 757 и поставила 180 570 автомобилей в четвёртом квартале, в результате чего общее количество произведённых и доставленных покупателям электрокаров за 2020 год составило соответственно 509 747 и 499 550 единиц.

Производство полумиллиона электрокаров за год всего одной компанией — действительно важный этап по переводу автомобильной промышленности в будущее без двигателей внутреннего сгорания. Впрочем, однажды Илон Маск даже заявил, что Tesla сможет поставить 1 млн автомобилей в 2020 году, хотя затем ему пришлось отказаться от этой цифры, когда компания столкнулась с проблемами при наращивании производства своего первого массового электромобиля Model 3.

«Очень горд командой Tesla за достижение этой важной вехи! В начальные дни Tesla я думал, что у нас (даже при оптимистичных раскладах) шанс на выживание вообще 10 %, — признался Илон Маск в субботу в Твиттере. — На Tesla пришлось 2/3 всех личных и профессиональных страданий в моей жизни, вместе взятых. Но оно того стоило».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Прототип Tesla Model S с обновлённым дизайном замечен в окрестностях Пало-Альто
Tesla открыла в Шанхае свою крупнейшую в мире станцию зарядки электромобилей на 72 стойки
Владельцы новых Tesla Model 3 и Model Y могли столкнуться с проблемами в работе отопления
В России испытан электрический «КАМАЗ» без руля, педалей и кабины
Mazda вернёт на рынок роторные двигатели в составе гибридов в 2022 году
Япония запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе через 15 лет. Toyota возмущена
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: илон маск, tesla, электромобиль, электрокар, автомобиль
илон маск, tesla, электромобиль, электрокар, автомобиль
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077 148
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда 106
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 102
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 97

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Судя по патенту, AMD собирается применить чиплеты в видеокартах, несмотря на трудности
В Google TV будет доступен контент из трёх десятков стриминговых сервисов
Microsoft выпустила обновление для удаления Flash Player из Windows 10
Прототип Tesla Model S с обновлённым дизайном замечен в окрестностях Пало-Альто
Данные о характеристиках и ценах SSD Samsung 870 EVO SATA указывают на скорый анонс
Доля Windows 10 (2004) превысила 40 % от общего числа компьютеров с «десяткой» 13 мин.
Крупная криптобиржа отказалась от поддержки анонимных криптовалют. Курс Monero рухнул на четверть 2 ч.
Дептранс Москвы заявил о начале тестирования виртуальной карты «Тройка» для проезда в общественном транспорте 2 ч.
Биткоин подорожал до $31 000 3 ч.
Microsoft Edge 88 предупредит об «утёкших» паролях 6 ч.
В почтовом сервисе Microsoft Outlook появилась функция для более быстрого составления писем 6 ч.
Договорились: игры Tencent вернулись в магазин приложений Huawei 9 ч.
Windows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий Windows 17 ч.
Новая статья: Итоги 2020 года: лучшие игры по версии читателей и редакции 20 ч.
Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич» 21 ч.
Tesla чуть-чуть не дотянула до поставки 500 тысяч электрокаров в 2020 году 16 мин.
Власти Поднебесной пообещали принять меры в ответ на делистинг трёх китайских операторов связи на Нью-Йоркской бирже 2 ч.
Беспилотные истребители в Японии планируют взять на вооружение в 2035 году 2 ч.
Нью-йоркская биржа на днях проведёт делистинг трёх крупнейших сотовых операторов Китая 4 ч.
Xiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраном 4 ч.
Tesla открыла в Шанхае свою крупнейшую в мире станцию зарядки электромобилей на 72 стойки 7 ч.
Наблюдать за звездопадом Квадрантиды в ночь на 3 января будет сложнее из-за слишком яркой Луны 8 ч.
Страны Европы выделили 145 млрд евро на освоение техпроцессов вплоть до 2 нм 12 ч.
Владельцы новых Tesla Model 3 и Model Y могли столкнуться с проблемами в работе отопления 13 ч.
Стало известно, как будут выглядеть умные метки Samsung Galaxy SmartTag 21 ч.