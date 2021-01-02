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Пентагон наградил SpaceX первым в 2021 году контрактом на запуск спутников

Последний день ушедшего года принёс компании SpaceX контракт стоимостью $150 млн на запуск спутников для Агентства космического развития США. Агентство создано в 2019 году для парирования угроз из космоса и для обеспечения технологического и военного превосходства. В рамках контракта SpaceX до конца 2021 года выведет на орбиту 28 спутников. Это будут первые КА в будущей всепланетной военной спутниковой сети США для задач контроля и управления.

Согласно контракту, SpaceX выведет на две круговые околополярные орбиты на высоту 950 км две группы спутников по 14 в каждой. Двадцать спутников из 28 относятся к формированию так называемого транспортного слоя на орбите, остальные восемь — это спутники предупреждения о ракетных запусках, в частности, для слежения за гиперзвуковыми ракетами. Спутники транспортного слоя должны обеспечивать передачу данных по оптическим каналам связи между собой и связь с узлами управления.

Согласно планам Агентства космического развития, к 2024 году должно быть развёрнуто порядка сотни спутников транспортного слоя. Первые из них, как мы теперь знаем, выведет на орбиту SpaceX. В 2020 году SpaceX произвела 25 успешных запусков и получила контракт, предложив лучшие условия по стоимости и другим критическим параметрам тендера. Также SpaceX выиграла тендер Агентства на изготовление четырёх спутников транспортного слоя, но из-за протеста конкурентов работы временно приостановлены.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, финансовые новости и аналитика,
Теги: spacex, пуски ракет, спутники, военные технологии, контракт
spacex, пуски ракет, спутники, военные технологии, контракт
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