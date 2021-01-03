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Cybenetics предлагает новую систему сертификацию блоков питания — лучше, чем 80+

Те, кто когда-либо покупал блок питания для ПК, знают о рейтинговой системе 80+. Каждый БП, который стоит внимания, получает рейтинг 80+ (80 Plus), но что если эта система имеет существенные недостатки? Cybenetics планирует ввести новый рейтинг, поскольку её стандарты ETA (энергоэффективность) и LAMBDA (шум блока питания) будут стимулировать производителей к созданию более совершенных БП.

Хотя стандарт 80+ побудил производителей создавать более эффективные БП, в последние годы компании начали хитрить, добиваясь более высоких уровней эффективности при определённых нагрузках. Настраивая свои блоки питания под тесты на сертификацию, производители могут достичь более высоких показателей эффективности, чем в реальной работе, поэтому Cybenetics считает, что необходимы изменения.

Символы рейтинга блоков питания Cybenetics

Символы рейтинга блоков питания Cybenetics

Вместо тестирования 3 или 4 заданных нагрузок, как предполагает стандарт 80+, Cybenetics ETA требует тестирования блоков питания во всём диапазоне мощности. Используя более 1450 отдельных комбинаций нагрузок, Cybenetics может предоставить общий рейтинг эффективности, используя среднее значение всех измерений. Уже одно это не позволит производителям «обманывать систему». 

Cybenetics скорректировала свою систему оценки эффективности блоков питания в соответствии со схемой именования системы 80+, предложив уровни эффективности по тому же «металлическому» принципу. Стандарты Cybenetics Bronze, Silver, Gold, Platinum и Titanium аналогичны одноименным стандартам 80+, но с учётом дополнительных параметров помимо собственно КПД: колебания напряжения, шум, температура, коэффициент мощности, эффективость дежурной линии 5 В и энергопотребление в режиме ожидания. Три последних параметра вообще никак не учитываются в стандарте 80+

Никому не нужен блок питания, который при номинальной мощности звучит как фен. Сегодняшним владельцам ПК требуются тихие системы, и лямбда-рейтинг Cybenetics предназначен, чтобы сообщить пользователям, насколько шумными должен быть приобретаемый БП. С помощью этой рейтинговой системы потребители смогут узнать, какие блоки питания громче, а какие тише под нагрузкой. Это побудит производителей блоков питания снизить уровень шума.

С помощью новых стандартов Cybenetics хочет стимулировать производителей блоков питания создавать БП более высокого качества и прекратить практику создания решений, использующих слабые места текущего процесса сертификации 80+. Со временем стандарты Cybenetics могут заменить сегодняшние рейтинги 80+, установив более высокую минимальную планку качества и характеристик для будущих БП.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, корпуса, настольные компьютеры, интересности из мира хай-тек,
Теги: блок питания, cybenetics, 80 plus
блок питания, cybenetics, 80 plus
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